Smart TV Sony KD49XH8077 ad un prezzo shock nel Solo per oggi Mediaworld

Come potete vedere, in questo inizio 2021 gli e-commerce hanno già dimostrato di voler fare le cose in grande, con Mediaworld che è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi grazie alle sue offerte del giorno, che permettono agli utenti di risparmiare cifre sostanziose, a patto però che quest’ultimi effettuano l’acquisto entro la mezzanotte di oggi. Vi ricordiamo, infatti, che questa iniziativa ha una durata di sole 24 ore, trascorse le quali i prodotti che vedete in offerta oggi saranno sostituiti con altri, motivo per cui suggeriamo di approfittarne qualora il catalogo contenga gli articoli che vi interessano.

Il catalogo di Mediaworld contiene oggi numerosi elettrodomestici per la casa, ma l’offerta che spicca più delle altre è il televisore Sony KD49XH8077 da 49 pollici, dal momento che viene proposto a 699,00€ invece di 799,00€. Anche se lo sconto potrebbe sembrare poco entusiasmante, parliamo comunque di un crollo di prezzo di ben 100€ su quello che è un televisore davvero valido e che fa della qualità il suo punto di forza.

Vale la pena subito segnalare la tecnologia Motionflow, che permette al pannello del Sony KD49XH8077 di raggiungere frequenze di aggiornamento elevatissime, addirittura fino a 400 hz, nonostante la frequenza nativa dello schermo sia inferiore. Questo assicura movimenti sempre fluidi e nitidi, creando immagini aggiuntive che vanno a posizionarsi rapidamente al centro di segmenti neri tra le varie scene, ottenendo così un’esperienza di visione decisamente più appagante, al punto da rendere consigliabile questo modello anche per coloro che vogliono sfruttare appieno le console next-gen.

Non manca poi la presenza di Android TV come sistema operativo, il quale permette di scaricare una marea di applicazioni facendo diventare il televisore un vero e proprio centro di intrattenimento, comandabile anche attraverso i comandi vocali, nonché in grado di connettersi con tutti i prodotti che supportano Alexa. Inoltre, gli amanti del cinema non avranno di che lamentarsi, dal momento che questa smart TV supporta il Dolby Vision, che assicura un’esperienza di visione autentica. Insomma, c’è davvero tanta carne al fuoco e la proposta di Mediaworld dovrebbe interessare chiunque voglia portarsi a casa una smart TV di fascia alta e iniziare il nuovo anno godendosi i propri contenuti multimediali in maniera ottimale.

Riassumendo, abbiamo di fronte un televisore che sa dire la sua a prescindere da quale utilizzo ne facciate, il che però non è l'unico prodotto ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte.

