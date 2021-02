Smart TV Sony KD55XH9505 ad un prezzo shock da Mediaworld

Mentre in rete continuano ad impazzare le offerte dedicate a San Valentino, su Mediaworld continua la proposta delle straordinarie offerte dei Solo per Oggi, l’iniziativa che, vale la pena sottolineare, propone sempre un gran numero di ottime offerte, ma solo fino alla mezzanotte della giornata in corso, orario dopo il quale i prezzi tornano al loro valore originale, o tendono comunque a risalire.

Ebbene, per ciò che concerne la giornata di oggi, il catalogo contiene un po’ di tutto, inclusa la smart TV Sony KD55XH9505 da 55 pollici, il modello che più si avvicina alle prestazioni di un pannello OLED, ma senza i costi esorbitanti che generalmente richiedono questi ultimi, soprattutto ora che viene proposta a 1.099,00€ invece di 1.399,00€. Certo, rimane comunque un cifra importante, ma giustificata dalla tecnologia Full Array LED, che ha come obbiettivo quello di offrire, appunto, livelli di neri quasi assoluti, oltre ad una gamma colori praticamente perfetta e ricca di sfumature.

Munita di Android TV, è chiaro che la Sony KD55XH9505 vanta un pannello tra i migliori della sua categoria, capace di offrirvi la tipica qualità del 4K anche nei contenuti a bassa risoluzione, dal momento che il processore effettua in tempo reale un elaborazione avanzata che permette di rendere le immagini decisamente più realistiche. Inoltre, grazie al già citato sistema operativo di Google, potrete scaricare numerose applicazioni e non limitarvi a quelle preinstallate che, comunque, sono tante e non mancano quelle più importanti, come Netflix e YouTube.

Tornando al pannello, vale la pena sottolineare che la sua frequenza di aggiornamento è di 100 hz, ciò si traduce in una visione molto più fluida soprattutto nei contenuti registrati ad una frequenza superiore ai classici 60 hz. Insomma, gli amanti del cinema non avranno di che lamentarsi, dal momento che questa smart TV supporta il formato Dolby Vision, che assicura un’esperienza di visione autentica. Come potete vedere, c’è davvero tanta carne al fuoco e la proposta di Mediaworld dovrebbe interessare chiunque voglia portarsi a casa una smart TV di fascia alta o magari coloro che vogliono fare un regalo enorme e indimenticabile per San Valentino.

Insomma, un’offerta davvero ottima quella relativa alla smart TV Sony KD55XH9505 e che, come immaginerete, è solo una delle proposte che potrete rintracciare tra le numerose offerte presenti sulla pagina dedicata, motivo per cui vi invitiamo a visitarla prima che le offerte non siano più disponibili. Infine, vi suggeriamo caldamente ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

