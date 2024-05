La Smart TV TCL QLED 75” a un prezzo FOLLE! Risparmiate 200€!

Se stai cercando una nuova smart TV con uno schermo di grandi dimensioni e prestazioni eccellenti per il gaming, potresti essere interessato alla TCL 75T8B, attualmente in offerta su Amazon a 1.099,90€ anziché 1.299,90€, con uno sconto del 15%.

Questa TV QLED da 75 pollici offre una risoluzione 4K Ultra HD e una tecnologia di display nativo a 144 Hz, assicurando immagini fluide e dettagliate, perfette per il gaming, gli sport e l'azione più frenetica.

TCL 75T8B, chi dovrebbe acquistarla?

È una scelta ideale per trasformare il tuo salotto in un cinema domestico. Grazie alla sua ampia diagonale e alla risoluzione 4K Ultra HD, è perfetta per gli amanti del cinema e delle serie TV che vogliono godersi ogni dettaglio delle loro opere preferite. La tecnologia Dolby Vision e il sistema audio ONKYO 2.1 con Dolby Atmos ti immergeranno completamente nelle scene, offrendoti un'esperienza audiovisiva coinvolgente e di alta qualità.

Per i videogiocatori, la TCL 75T8B offre prestazioni eccellenti grazie al Game Master Pro 3.0, con supporto HDMI 2.1, ALLM, VRR a 144Hz e a 120Hz, FreeSync Premium e Game Accelerator a 240Hz in Full HD, garantendo una giocata fluida e senza ritardi anche nei giochi più impegnativi. La compatibilità con Google Assistant e Alexa, insieme alla funzionalità hands-free, la rende anche estremamente versatile e facile da integrare in qualsiasi ambiente smart home.

In definitiva, se stai cercando un'esperienza audiovisiva di alta qualità supportata dalle ultime tecnologie nell'intrattenimento domestico, la TCL 75T8B potrebbe essere la scelta giusta per te, soprattutto considerando il suo prezzo scontato di 1.099,90€.

