SmartPOS Mini: ecco il POS wi-fi innovativo a ZERO CANONE!

Se siete alla ricerca di un terminale POS innovativo che coniughi tecnologia avanzata e convenienza economica, questa offerta merita la vostra attenzione. Il Nexi SmartPOS Mini è ora disponibile a soli 169€ IVA inclusa, con zero canone mensile e la possibilità di ottenere un cashback di 100€.

POS smart Nexi SmartPOS Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo rappresenta la soluzione ideale per professionisti e commercianti che necessitano di un terminale di pagamento versatile e portatile. La presenza di connettività WiFi e 4G garantisce la massima flessibilità operativa, permettendo di accettare pagamenti ovunque vi troviate. Le commissioni competitive dell'1,49% per tutte le carte europee lo rendono particolarmente vantaggioso per attività di ogni dimensione.

Una caratteristica particolarmente interessante è l'azzeramento delle commissioni per tutti i pagamenti fino a 10€ fino al 31/12/2024, un vantaggio significativo per le attività che gestiscono numerose transazioni di piccolo importo. Il dispositivo supporta inoltre i pagamenti a distanza tramite link, permettendo di gestire vendite anche quando il cliente non è fisicamente presente.

La gestione quotidiana risulta semplificata grazie all'app Nexi Business, che consente di monitorare le transazioni in tempo reale e accedere a tutti i documenti contabili. Il servizio include anche un'assistenza dedicata 24/7 e il programma Protection Plus per la conformità agli standard di sicurezza PCI-DSS.

Disponibile a 169€ IVA inclusa, il Nexi SmartPOS Mini rappresenta un investimento strategico per la digitalizzazione della vostra attività commerciale. La combinazione di zero canone mensile, commissioni competitive e servizi innovativi lo rende una scelta eccellente per chi desidera modernizzare il proprio sistema di pagamento con un occhio attento al risparmio!

Vedi offerta