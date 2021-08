Solo 11€ per Windows 10 PRO OEM da CDKeyoffers per le offerte Back To School!

Si sta avvicinando un nuovo anno scolastico e il computer è diventato uno strumento essenziale anche per studiare o per seguire delle lezioni in remoto tramite didattica a distanza. Per questo motivo bisogna sempre essere sicuri di avere un sistema aggiornato e sicuro e il miglior punto di partenza è sicuramente avere una licenza valida del sistema operativo. In questo ci aiuta CDKeyoffers, che con le sue numerose offerte ci permette di avere delle licenze di Windows 10 e dei più famosi software Microsoft a prezzi stracciati.

Le offerte su Windows e Office di CDKeyoffers

Grazie alle sue offerte per il Back To School, e al nostro codice sconto esclusivo, potete acquistare la chiave di attivazione di Windows 10 PRO OEM a poco più di 11€. Per farlo vi basterà ovviamente inserire a carrello il prodotto, che trovate a questa pagina, e nella procedura di acquisto inserire il codice TOM30, per avere un ulteriore sconto del 30%, attenzione però che questa promozione è valida solo fino al 1° settembre!

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM30 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!