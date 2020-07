Solo per oggi di MediaWorld: tante offerte su rasoi elettrici e non solo!

Se siete alla ricerca di tanti elettrodomestici ed accessori utili per la cura della persona in offerta, non potete perdervi questa news incentrata sui prodotti del Solo per Oggi di MediaWorld. Queste grandi promozioni che scadono tutte alla mezzanotte non solo riguardano il taglio dei prezzi degli articoli, ma in molti casi includono anche la scelta fra spedizione dell’acquisto a casa oppure il ritiro nel negozio più vicino, il tutto completamente gratuito.

Fra i vari smartphone, notebook e smart TV segnaliamo anche la presenza di numerosi rasoi elettrici, fra cui il Braun Serie 5 5140S che può esser acquistato a 129,99€ contro i 209,99€. Questo rasoio elettrico è specializzato nella cura della barba in presenza di pelli sensibili, dove il motore AutoSensing si adatta alla densità dei peli, permettendo alla testina di muoversi in otto direzioni così da arrivare nelle aree più difficili, in una sola passata. Completamente impermeabile e resistente fino a 5 m di profondità, questo rasoio Braun ha quasi 900 fori nelle sue lamine, che consentono una rasatura fino a 0,058mm senza entrare mai a contatto diretto con la pelle, proteggendola e mantenendola morbida. Con il rifinitore Active Lift, è poi possibile catturare i peli dalla radice, agendo sia su quelli distesi che su quelli che crescono in direzioni differenti, mentre la testina di precisione permette di definire in maniera precisa le linee della barba e delle basette. La batteria Li-Ion di questo rasoio impiega 1h per caricarsi, assicurando un’autonomia di 50 minuti, che viene mostrata dal display.

