Spazzolini elettrici per bambini | I migliori di agosto 2021

Convincere i bambini a lavarsi i denti può rivelarsi un’impresa fatta di lacrime, capricci e rifiuti categorici. Tuttavia, ci sono vari modi per rendere divertente questa esperienza, insegnando loro l’importanza di una buona igiene orale fin da piccoli. Gli spazzolini elettrici per bambini possono essere la soluzione ai vostri problemi, rendendo la pulizia semplice e divertente e aiutando a stabilire delle abitudini d’igiene orale sane e durature.

Come già avvenuto in altri articoli di questo genere, abbiamo scelto vari prodotti che offrono un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato e, naturalmente, buone caratteristiche tecniche, sia per ciò che riguarda la reperibilità dei vari modelli di spazzolini, sia per le testine, scegliendo modelli testati ed approvati dal team di esperti della nostra redazione.

Detto ciò, leggete la nostra guida sui migliori spazzolini elettrici per bambini e immaginate quale tra queste può essere la soluzione ottimale per la cura dell’igiene orale dei vostri piccoli!

I migliori spazzolini elettrici per bambini

Oral-B Kids Spiderman

La pulizia dei denti è un aspetto assai fondamentale anche per i più piccini, motivo per cui abbiamo pensato di consigliarvi il modello Oral-B Kids, in particolare quello dedicato a Spiderman. Con una speciale modalità denti sensibili studiata apposta per i bambini, lo spazzolino Oral-B Kids pulisce delicatamente i denti dei più piccoli. Inoltre, la sua testina rotonda presenta setole extra morbide che sono delicate sulle gengive morbide dei bambini, per una pulizia morbida e delicata. Lo spazzolino Oral-B Kids è dotato di un timer incorporato in modo che il bambino raggiunga il tempo di spazzolamento di due minuti raccomandato dai dentisti, che aiuta a stabilire delle buone abitudini di igiene orale per tutta la vita. La batteria contenuta nel manico, garantisce allo spazzolino una carica che dura otto giorni, assicurando una cura dei denti divertente e a portata di mano, con il solo tocco del pulsante di accensione. Lo spazzolino è dotato di una base di ricarica che si adatta facilmente a qualsiasi lavandino o mobiletto da bagno.

» Clicca qui per acquistare Oral-B Kids Spiderman

» Clicca qui per acquistare testine compatibili Oral-B Kids

Oral B Junior Minnie Mouse

Lo spazzolino elettrico Oral-B Junior Minnie per età da 6 anni è progettato in collaborazione con i dentisti per ottenere una pulizia superiore. Per proteggere le gengive delicate dei bambini, è dotato di un controllo della pressione gengivale che fa lampeggiare una luce rossa e riduce la velocità nel momento in cui rileva che lo spazzolamento è troppo forte. Inoltre, la testina rotonda presenta setole extra morbide. Per rendere lo spazzolamento ancora più divertente, può essere utilizzato con l’app gratuita Disney Magic Timer di Oral-B, facendo sì che i bambini spazzolino più a lungo i denti. È lo spazzolino giusto per aiutare i bambini a spazzolare i denti in modo indipendente e divertente, permettendo loro di sviluppare sane abitudini che dureranno nel tempo.

» Clicca qui per acquistare Oral-B Junior Minnie Mouse

» Clicca qui per acquistare testine compatibili Oral-B Junior Minnie Mouse

Oral-B Junior 6+

Convincere i bambini a spazzolare i denti può essere difficile. Grazie ai simpatici e colorati spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B Junior 6+ i bambini sono più motivati a spazzolare i denti e acquisiscono abitudini di igiene orale corrette che conserveranno per tutta la vita. Lo spazzolino elettrico Oral-B Junior 6+ ha setole extra-morbide, clinicamente testate per essere delicate su denti e gengive, rimuovendo più placca rispetto agli spazzolini manuali tradizionali. La testina arrotondata rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale e aiuta a prevenire la carie. Questo spazzolino garantisce un’autonomia della batteria fino a dieci giorni.

» Clicca qui per acquistare Oral-B Junior 6+»

Philips Sonicare HX6322/04

Tra i tanti spazzolini elettrici per bambini vogliamo segnalarvi anche il Philips Sonicare HX6322/04. Si tratta di un particolare prodotto che garantisce un’azione efficace per rimuovere la placca fino al 100%, grazie ad una testina rotonda e la tecnologia sonica con 62.000 movimenti. Il Kid Timer di questo spazzolino aiuterà il vostro bambino ad aumentare gradualmente il tempo di pulizia nel corso di 90 giorni fino a raggiungere i 2 minuti consigliati dai professionisti dentali, mentre la funzione KidPacer, attraverso un timer a intervalli di 30 secondi, assicura il tempo di pulizia consigliato dai professionisti dentali e la corretta pulizia di ciascun quadrante della bocca. All’interno della confezione, oltre allo spazzolino, sono presenti un manico ForKids, una testina Sonicare ForKids Standard, una Sonicare ForKids Mini, e una base di ricarica e 8 adesivi per la personalizzazione dello spazzolino.

» Clicca qui per acquistare Philips Sonicare HX6322/04

» Clicca qui per acquistare testine compatibili Philips Sonicare HX6322/04

Cocoda

Potresti non notare per quanto tempo ti lavi i denti, ma te lo faremo sapere. Questo spazzolino farà una pausa ogni 30 secondi per ricordarti di cambiare l’area di spazzolamento, incoraggiando quindi una buona abitudine di spazzolamento. Inoltre si spegne automaticamente quando sono trascorsi due minuti. La resistenza all’acqua di questo modello è fino a IPX7 e può essere risciacquato in acqua con estrema sicurezza. Da notare che la base di ricarica e il cavo non sono impermeabili. Nella confezione sono incluse 5 testine.

» Clicca qui per acquistare Cocoda Electric Toothbrush

Nuvita 1151 Sonic Clean&Care

A differenza degli spazzolini elettrici per bambini disponibili sul mercato, questo è il primo e vero accessorio con tecnologia sonica per bambini dall’età di 3 mesi, 1 anno, 2 anni, fino a 5 anni. Le testine per lo spazzolino sono vendute separatamente. Lo spazzolino è dotato di setole in nylon DuPont TM morbide e delicate, che rimangono unite al corpo dello spazzolino, ed è realizzato con materiali atossici per essere sicuro ed estremamente delicato sulle gengive doloranti e sensibili del tuo bambino.

» Clicca qui per acquistare Nuvita 1151 Sonic Clean&Care

» Clicca qui per acquistare testine compatibili con Nuvita 1151

Come scegliere i migliori spazzolini elettrici per i vostri bambini

Dopo aver dato uno sguardo alla nostra rassegna dei migliori prodotti presenti in commercio, è doveroso fare una piccola infarinatura a tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche in uno spazzolino elettrico. Di seguito vi riportiamo dunque le specifiche.

Dimensioni

Setole

Testina

Timer

Design

Dimensioni

Gli spazzolini elettrici per bambini sono più piccoli di quelli degli adulti per consentire ai bambini di gestirli con facilità. Inoltre, le testine sono più piccole per adattarsi alla loro bocca. Anche il manico che scegli dovrebbe rendere più facile per il bambino tenerlo in mano e gestirlo durante la spazzolatura.

Setole

I bambini hanno una corporatura delicata e le loro gengive non fanno eccezione. Pertanto, lo spazzolino che si sceglie, a partire dai tre anni, deve avere setole morbide e ben arrotondate. Se le setole dello spazzolino sono rigide, sarà facile per il bambino danneggiare lo smalto e la linea della gengiva.

Testina

Allo stesso tempo, devi prendere il modello con la testina di spazzolatura giusto per i vostri bambini. La maggior parte degli spazzolini elettrici è disponibile in una varietà di modalità progettate per soddisfare le esigenze specifiche delle più piccoli. Date un’occhiata alle impostazioni di ogni spazzolino per assicurarvi che siano in grado di soddisfare le necessità dei tuoi bambini.

Timer

Dato che i piccoli non sanno quanto tempo impiegare per lavarsi, acquistare uno spazzolino elettrico con timer può rivelarsi una saggia scelta. Questa funzione aiuterà il bambino ad effettuare uno spazzolamento dei denti nel tempo corretto. Il timer diventerà parte della sua routine di spazzolatura e non dovrete spingerlo per indurlo a impiegare i due minuti richiesti. Vale la pena aggiungere che, anche se non comprate per il vostro bambino uno spazzolino elettrico con timer, potete trovare canzoni e video online per giocare mentre si spazzolano. Quando ne sceglierete uno di due minuti, otterrete la stessa funzionalità di un timer.

Design

Al momento della scelta, bisogna assecondare, per quanto possibile, gli interessi e le preferenze dei bambini. Molti spazzolini da denti elettrici per bambini presentano temi e colori che li attirano particolarmente. La scelta del design giusto è un fattore determinante che invoglierà il vostro bambino a curare la propria igiene orale. Prendersi un po’ di tempo in questi casi è utile per capire quale cartone animato o supereroe gli piace di più.