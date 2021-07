Spazzolino professionale Oral-B in forte sconto su Mediaworld!

Iniziamo la consueta programmazione delle migliori offerte del giorno illustrandovi quelle che sono le opportunità di Mediaworld nel suo “Solo per Oggi”, dove sarà possibile acquistare molteplici prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici ed anche dispositivi per cura della persona, il tutto con sconti che possono raggiungere la percentuale del 50%, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte!

Una delle migliori offerte attualmente disponibile sul portale è quella relativa al bundle Oral-B OC 601, composto da uno spazzolino professionale, dall’idropulsore, da quattro testine OxyJet e da sei testine di ricambio. Generalmente disponibile a 159,99€, questo unico prodotto è acquistabile a “soli” 99,99€, grazie ad uno sconto di ben 60,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

L’efficienza di questi prodotti si manifesta sin dai primi utilizzi, perché coniuga l’azione pulente dello spazzolino elettrico e dell’idropulsore, migliorando l’igiene orale oltre a eliminare il fastidioso problema della placca. Entrando nei particolari, l’idropulsore Oral-B Oxyjet offre un’esperienza di pulizia personalizzata, perché possiede diverse funzioni di controllo e regolazione della pressione, rendendolo adattabile alla sensibilità delle proprie gengive.

Inoltre, come specificato, il bundle include uno spazzolino elettrico, l’Oral-B Smart 5000 CrossAction, che permette di avvolgere ogni dente per una pulizia migliore rispetto agli spazzolini classici, il tutto mediante una testina rotonda progettata per infilarsi in profondità tra i vari spazi interdentali.

Insomma, considerando il nuovo prezzo di vendita e le sue funzionalità, il bundle Oral-B OC 601 rappresenta una vera occasione da non perdere poiché può migliorare l’igiene orale in pochi e semplici passi. Chiaramente, questa non è l’unica promozione del “Solo per Oggi”, motivo per cui il nostro consiglio rimane anche oggi quello di visitare l’apposita pagina di MediaWorld, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte proposta dal portale e trovare giusta in base alle vostre necessità.

