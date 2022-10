Il Prime Day di Amazon è ormai bello che passato, e la logica porterebbe a pensare che toccherà attendere la fine di novembre, e relativo Black Friday, per poter tornare a godere di sconti degni di questo nome. Ebbene, non è così! Perché Amazon, come sempre, non arresta la sua proposta di offerte, tanto che, anche al netto della fine delle giornate dedicate agli sconti Prime, è comunque possibile trovare prezzi davvero ottimi, anche su prodotti di altissimo livello.

L’esempio del giorno? La splendida smart TV Sony XR-55A80K da 55″, che dagli originali 2.099,00€, è oggi in sconto a 1.599,00€, con uno sconto netto di ben 500 euro, ovvero il 24% del suo prezzo originale!

Un ottimo affare, specie considerando la qualità del prodotto che, prodotto del 2022, vanta il meglio della tecnologia disponibile sul mercato, anche e soprattutto in termini di consumo energetico, che non è un tema da sottovalutare visto l’attuale andazzo relativo a rincari e consumi dell’energia nel nostro paese.

Come se non bastasse, questa smart TV è anche l’ideale per gli appassionati di gaming che, specie se in possesso di una piattaforma PlayStation (PS4 o PS5 che sia), potranno godere al meglio della loro esperienza di gioco, visto che parliamo di un prodotto a marchio Sony che, come sempre, è stato efficientato dalla casa madre proprio per offrire un’esperienza gaming ricca ed appagante sotto il profilo visivo ed acustico.

In tal senso, la Sony XR-55A80K è una smart TV con pannello OLED 4K da 55″, dai contrasti elevati, e dai colori brillanti e ricchi, nata con lo scopo di offrire una resa delle immagini realistica ed appagante. Il merito è anche del software della smart TV che, dotato di una ottima IA integrata, analizza e migliora l’immagine a schermo in tempo reale, regolando fattori come colore e contrasto, ed effettuando un ottimo lavoro di rifinitura dell’immagine, così che anche segnali in qualità inferiore al 4K risultino più gradevoli e definiti.

Anche l’audio è di ottima qualità, grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+, che sfruttando sia i grandi attuatori, sia i subwoofer, cerca di offrire un’esperienza sempre immersiva e coinvolgente, simulando in modo efficiente un audio spaziale a 360°.

Infine, segnaliamo che questa smart TV è già predisposta per quella che è la grande, ed attesissima, novità che Sony ha deciso di integrare sulle proprie smart TV della gamma Bravia, ovvero l’upgrade che sarà offerto dall’integrazione della tecnologia Bravia Cam. In sintesi: Sony lancerà, in tempi brevi, una vera e propria videocamera, collegabile alla smart TV, e chiamata, per l’appunto “Bravia Cam” che, acquistata separatamente, sarà compatibile con una fetta dei propri televisori.

Tramite la sua installazione (è progettata per essere posizionata naturalmente sulla cornice superiore dello schermo), Bravia Cam effettuerà una rilevazione costante dell’ambiente, ottimizzando in tempo reale l’esperienza di visione e del suono in base al posizionamento dello spettatore, così da calibrare costantemente audio e video, per un’esperienza visiva senza pari! Ovviamente il prodotto non è incluso nell’acquisto, ed andrà eventualmente acquistato separatamente.

Dulcis in fundo, nel prezzo è anche incluso il pacchetto digitale Bravia Core, che altro non è che un servizio di contenuti in streaming, in stile Netflix, ma gratuito per gli utenti Sony! Il servizio è caricato i default sulla smart TV, e potrete accedervi semplicemente collegando il televisore alla vosstra rete internet, potendo così disporre di centinaia di titoli, tra film e serie TV, inclusi molti titoli in versione Imax Enhanced, appositamente selezionati per permettere una visione al meglio grazie alle feature della TV!

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito dello sconto proposto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

