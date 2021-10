Squid Game: sconto imperdibile sulle scarpe ufficiali della serie TV!

Siete fan della serie TV Squid Game? Non vedete l’ora di sapere se Netflix metterà in cantiere una nuova stagione? Allora questa è certamente l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono appena state messe in sconto le scarpe bianche indossate dai protagonisti del serial, nonché da tutti gli altri sfortunati partecipanti ai macabri giochi presentati nella serie TV.

Stiamo parlando di uno sconto che può permettervi di risparmiare anche 25 euro su di un singolo paio di scarpe, ovviamente a seconda della taglia, su quello che è un modello che normalmente costerebbe 70 euro, e che su Amazon è invece scontato a partire da 44,45€!

Ma di che scarpe si tratta? Di null’altro che delle celebri “Slip On”, tra i modelli che hanno fatto la fortuna del marchio Vans, celebri per la loro suola bassa, il loro design semplice e, soprattutto, per l’assoluta assenza di lacci. Si tratta, infatti, di scarpe di tela morbide e leggere, che non richiedono lacci, e che possono essere messe e tolte con estrema facilità.

Insomma, un bel risparmio per un bel paio di scarpe, specie considerando che parliamo di un modello celebre prodotto da un marchio di pregio come Vans, e non di un prodotto creato al mero scopo di speculare sul merchandising. Per altro, va anche segnalato che proprio in seguito all’uscita in tutto il mondo di Squid Game, questo specifico modello ha avuto un boom di vendite assurdo, tanto che molte delle taglie più comuni sono ormai quasi sempre esaurite, ed è per questo che la proposta di Amazon è ancor più accattivante, in quanto c’è disponibilità per molte delle misure più comuni, anche se non ci è dato sapere a quanti pezzi ammonti lo stock dello store.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto, ricordandovi che lo sconto applicato da Amazon dipende dalla taglia e che, per questo, ci è impossibile indicarvi un prezzo unico, anche se la base è quella già indicata in apertura. Potrete quindi scegliere la taglia direttamente dalla pagina qui segnalata, ben chiaro che alcune taglie potrebbero non essere più disponibili al vostro arrivo.

Infine, vi ricordiamo ancora una volta che val la pena anche consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata, senza dimenticare anche i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!