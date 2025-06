Vi presentiamo l'SSD ORICO O7000 NVMe da 2TB in offerta su Amazon a soli 109,99€ invece di 115,99€, con uno sconto del 5%. Ricordatevi però di applicare il coupon del 10% per arrivare al costo finale di 99€. Questo SSD M.2 PCIe 4.0 vi garantisce velocità di lettura fino a 7000 MB/s e scrittura fino a 6600 MB/s, perfetto per PS5, PC e laptop. Dotato di dissipatore integrato e cache SLC intelligente per prestazioni ottimali, offre una garanzia di 5 anni e oltre 1,5 milioni di ore MTBF per la massima affidabilità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 10% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 22 giugno salvo esaurimento.

SSD ORICO O7000 NVMe, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD ORICO O7000 NVMe è la scelta ideale per gamer appassionati e possessori di PlayStation 5 che hanno bisogno di espandere lo spazio di archiviazione senza compromettere le prestazioni. Con velocità di lettura fino a 7000 MB/s e compatibilità PCIe 4.0, vi garantirà caricamenti istantanei dei giochi e un gameplay fluido. È perfetto anche per content creator e professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni, poiché accelera significativamente i tempi di trasferimento e migliora l'efficienza del flusso di lavoro.

L'SSD ORICO O7000 NVMe è un'unità di archiviazione allo stato solido da 2TB con interfaccia PCIe 4.0 x4 e fattore di forma M.2 2280. Utilizza tecnologia NVMe 2.0 e memoria flash 3D NAND con cache SLC per prestazioni ottimali. Raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s e scrittura fino a 6600 MB/s, con IOPS casuali di 1000k in lettura e 800k in scrittura. Include un dissipatore termico per mantenere temperature stabili sotto carico intenso.

L'SSD ORICO O7000 NVMe rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello. La combinazione di velocità elevate, affidabilità garantita da 5 anni di garanzia e compatibilità con PS5, PC desktop e laptop lo rende una scelta ideale per gamer, professionisti e appassionati di tecnologia. Oggi è in offerta a 99€ grazie a sconto e coupon.

