StrongVPN: 50% di sconto a vita sul piano mensile!

Vi abbiamo già proposto quella che è la proposta estiva di IPVanish, ma vi segnaliamo che c’è un’altra ottima VPN che già guarda all’estate… ed alle promozioni. Stiamo parlando di StrongVPN che, a partire da questa settimana, propone ai nuovi utenti un offerta davvero incredibile, che vi permetterà di risparmiare il 50% sull’abbonamento mensile. “Nulla di nuovo”, direte voi. Il punto è che la promozione è applicabile a vita! Basta infatti sottoscriverla affinché – previo pagamento ovviamente – l’offerta resti valida per sempre.

Si tratta di una vera anomalia nel panorama delle VPN dove, per quanto le offerte siano numerose, si resta comunque vincolati a piani tariffari che si esauriscono con il tempo. StrongVPN, invece, vi promette l’impossibile: una promozione eterna, grazie alla quale pagherete appena 5$ al mese, in virtù degli originali 10$! Un’occasione davvero eccellente che, tuttavia, è valida per la sola sottoscrizione mensile che è comunque comprensiva di tutte le opzioni dei bundle della compagnia e comprende, per altro, anche 250GB di archiviazione cloud compresi nel prezzo, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud.

Con i suoi circa 650 server sparpagliati in 26 paesi del mondo, StrongVPN è un servizio dall’approccio minimal, la cui forza è la sua politica zero log, con pochissimi dati richiesti per l’iscrizione (giusto i minimi), e la promessa di non rivendere i nostri dati a terzi. Certo, il numero di numero di server proposti è un po’ basso, ed il servizio non può contare su molti degli stati disponibili su altre piattaforme, ma in quanto a velocità StrongVPN si attesta come una delle migliori offerte del mercato, con una media al top del mercato ed in grado, in alcuni paesi, persino di battere la concorrenza. Grazie, inoltre, alla possibilità di connettere ben 12 dispositivi contemporaneamente (credeteci, è una rarità ben oltre la media), StrongVPN può essere una scelta diversa e sicura per chiunque voglia una privacy stringente ed un rapporto qualità/prezzo alle stelle, per altro amplificato dalla garanzia di un rimborso entro 30 giorni. Ottimo per la visione dei servizi in streaming, è una VPN la cui velocità vi lascerà letteralmente senza parole!

Quindi, ricapitolando, l’offerta prevede:

Offerta: 50% di sconto sull’abbonamento mensile a vita (5$/mese)

50% di sconto sull'abbonamento mensile a vita (5$/mese) Chi può attivarlo: Nuovi utenti

Nuovi utenti Scadenza: 30 giugno 2020

