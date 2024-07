Super offerte LEGO fino al 30%! E per gli Insider regali e doppi punti VIP

Siete alla ricerca di un'occasione imperdibile per arricchire la vostra collezione LEGO o per regalare ore di divertimento creativo? Allora non potete lasciarvi sfuggire le promozioni lanciate dal celebre marchio di mattoncini. LEGO ha infatti dato il via a una serie di offerte esclusive che includono sconti fino al 30% su set selezionati, omaggi speciali per gli acquisti che soddisfano determinati requisiti e doppi punti per i membri del programma LEGO Insiders.

Vedi offerte su LEGO

Offerte LEGO, chi dovrebbe approfittarne?

Queste promozioni sono ideali per un'ampia gamma di appassionati. Dai collezionisti che desiderano aggiungere pezzi esclusivi alla propria raccolta, alle famiglie in cerca di attività stimolanti da condividere, fino agli adulti che trovano nel mondo LEGO un'oasi di creatività e relax. La varietà di set in offerta copre numerosi temi e linee, garantendo opzioni per ogni interesse e fascia d'età.

Le promozioni LEGO si articolano su più livelli, offrendo vantaggi crescenti in base alla spesa effettuata. Per gli acquisti a partire da 75€, i membri LEGO Insiders possono ricevere un omaggio esclusivo, ovvero la borsa da spiaggia LEGO dal valore di circa 14,99€. Un aspetto particolarmente interessante dell'iniziativa è la possibilità di accumulare doppi punti su temi selezionati per un periodo limitato. Questa offerta rappresenta un'opportunità ghiotta per i membri LEGO Insiders di accelerare la raccolta punti, avvicinandosi più rapidamente a premi e vantaggi esclusivi offerti dal programma fedeltà.

Fra i migliori modelli in sconto troviamo novità come lo scudo di Capitan America, disponibile a 146,99€ invece di 209,99€, o la conchiglia de La Sirenetta, acquistabile invece a 127,99€ invece di 159,99€: le offerte sono davvero infinite, e non vi resta che visitare il sito ufficiale per scoprirle.



Non va dimenticato che LEGO offre anche la consegna gratuita per ordini superiori a 55€, rendendo ancora più conveniente l'acquisto di set multipli o di grandi dimensioni. Che siate alla ricerca di un regalo speciale, desideriate ampliare la vostra collezione o semplicemente vogliate concedervi un momento di svago creativo, queste promozioni LEGO rappresentano un'opportunità da non perdere per immergersi nel magico mondo dei mattoncini più famosi al mondo, ora a prezzi ancora più accessibili.

Vedi offerte su LEGO