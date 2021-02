Super offerte sugli elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Come ci ricorda Mediaworld, a partire dal 1 marzo 2021 la classe energetica degli elettrodomestici subirà notevoli cambiamenti con l’obbiettivo di rendere più semplice la lettura dell’efficienza energetica di un determinato prodotto. Sostanzialmente, la principale modifica consisterà nell’eliminazione del simbolo “+“, dando così maggior rilevanza alle lettere A-G. Una volta che i nuovi requisiti entreranno in vigore, i nuovi elettrodomestici dovranno chiaramente adeguarsi, ciò vuol dire che un specifico articolo oggi riconosciuto con una classe energetica “A” potrebbe scendere alla classe “C”, mentre i modelli attuali certificati “A+++” saranno quasi sicuramente inseriti nella classe “A”, la quale diventerà il punto di riferimento.

In vista di questo cambiamento, il noto portale ha messo in atto una nuova tornata di offerte che coinvolge una vasta gamma di elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici ma anche lampadine a LED, con lo scopo di permettere a quante più persone possibili di munirsi di prodotti in grado di rendere la bolletta della corrente il meno pesante possibile.

Si sa, il frigorifero è senz’altro l’elettrodomestico con il ruolo più importante e non è un caso se Mediaworld, tra le verie promozioni, propone l’ottimo l’LG GBB72NSDFN con uno sconto di ben 700€, che fa crollare il prezzo fino a soli 699,00€ invece di 1.399,00€. Se la matematica non è un opinione, siamo di fronte ad una riduzione pari al 50%, il che vuol dire che questa è senza dubbio un’occasione irrinunciabile per coloro che vogliono dotarsi di una soluzione all’avanguardia e che punta innanzitutto a diminuire il consumo di energia.

Con un motore garantito 10 anni, l’LG GBB72NSDFN è un frigorifero combinato che vanta la miglior classe energetica attualmente disponibile sul mercato e quindi vi garantisce il miglior risparmio energetico. Oltre alle tecnologie interne che lo hanno reso uno dei migliori frigoriferi per coloro che vogliono dare una certa importanza alla propria bolletta, questo modello è anche smart, con l’applicazione dedicata che vi permetterà di regolare le varie impostazioni della temperatura da remoto.

Per quanto riguarda gli scompartimenti, sarete felici di sapere che l’LG GBB72NSDFN è stato curato anche sotto questo aspetto, con un supporto dedicato per contenere fino a 5 bottiglie senza che quest’ultime vadano ad occupare spazio ad altri alimenti, oltre a tutta una serie di ottimizzazioni che coinvolgono ogni ripiano, atte a permettervi di inserire quanto più cibo possibile. Detto ciò, ribadiamo ancora una volta che l’offerta per questo frigorifero è davvero speciale e, dal momento che non ci è dato sapere l’esatta conclusione di questa iniziativa, consigliamo caldamente di non indugiare troppo, anche perché ci sono numerosi altri elettrodomestici da scoprire.

A tal proposito, suggeriamo di visitare la pagina dedicata ma potrebbe essere sufficiente anche solo dare un’occhiata alla nostra lista in calce per capire la portata degli sconti e scegliere l’elettrodomestico che più soddisfa le vostre esigenze. Prima di scoprire i nostri prossimi articoli, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!