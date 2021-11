Super sconti di Aliexpress per il Singles Day! Più spendi più risparmi!

AliExpress ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa per festeggiare nei migliore dei modi il Singles Day. Gli interessati, infatti, possono acquistare numerosi prodotti appartenenti alle più disparate sottocategorie del portale, con sconti che possono raggiungere percentuali davvero elevate e con la possibilità di ottenere un secondo extra-sconto in base alla spesa.

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, la lista degli articoli in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi l’acquisto del notebook Chuwi CoreBook X. Solitamente venduto a 839,38€, ora è acquistabile a soli 587,57€, grazie ad uno sconto del 30%, che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 251,81€. Comprando un dispositivo del genere otterrete anche ulteriori 6€ di sconto, che saranno direttamente applicati a carrello.

Chuwi CoreBook X è un notebook che coniuga sapientemente una buon design e altissime prestazioni, dato che include il medesimo processore del MacBook Pro della passata generazione. Infatti, al suo interno è presente una CPU Intel Core i5-8259U operante ad una frequenza clock di 3,8 GHz, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD, espandibili fino a 1 TB.

Componenti del genere garantiscono, dunque, alte prestazioni in qualsiasi circostanza, non solo durante la riproduzione di videogiochi ma anche in software professionali, come nel caso della suite Adobe. Sul versante multimedialità, questo notebook vanta un display IPS da 14″ con risoluzione di 2160 x 1440 pixel e una frequenza d’aggiornamento fino a 60 Hz. Invece, per quanto concerne la connettività, il dispositivo in questione può contare su un’antenna WI-FI 802.11a/b/g/n/ac e un’altra Bluetooth 4.2.

Insomma, un prodotto consigliato per coloro che lavorano in smart working oppure per chi desidera un notebook prestante e perfetto per guardare contenuti multimediali. Chiaramente, questa opportunità di risparmio non è l’unica attualmente disponibile nelle offerte AliExpress, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

