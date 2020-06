Super sconti sulle scarpe Puma per l’Amazon Fashion Week!

Amazon Italia questa settimana ospiterà sulle sue pagine la cosiddetta “Amazon Fashion Week”, un’iniziativa che permette di approfittare di tantissime promozioni sui migliori capi d’abbigliamento, appartenenti ai migliori brand di questo particolare settore. In questo articolo vi segnaliamo gli sconti sulle scarpe Puma.

La promozione in questione include tantissimi prodotti, ma tra questi vi consigliamo le Smash V2 Unisex. Queste scarpe hanno fatto la storia recente della società tedesca, tanto da essere considerate come delle best-buy della categoria. Per chi non lo sapesse, sono realizzate in pelle e in materiale sintetico, mentre la suola è interamente in gomma per migliorare il comfort. Il prezzo di vendita varia in base alla taglia e al colore scelto, dai 24,99€ ai 118,85€.

Se siete interessati a un modello leggermente differente e alla moda, vi consigliamo le Puma Vikky Stacked. Si tratta di un prodotto rivolto alle sole donne, che possiede un tacco plateau e una chiusura stringata a lacci. Su Amazon Italia sono disponibili differenti colorazioni, vale a dire nero, bianco, argento e bianco/azzurro. Il prezzo di vendita, come di consueto, varia in base al numero e colore prescelto, in particolare parte da 25 e può arrivare a 189,38€.

In questo articolo, dunque, troverete una selezione dei migliori prodotti da acquistare in questa tornata di sconti. La lista completa dei prodotti promozionati, se siete interessati, è consultabile al seguente indirizzo. Prima di passare alla nostra rassegna, è doveroso consigliarvi di seguirci sui nostri canali Telegram per scoprire tutte le promozioni su tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

