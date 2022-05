Se siete alla ricerca del regalo perfetto in occasione della festa della mamma, vi segnaliamo la promozione Happy Mother’s Day che Xiaomi propone sul proprio store online, offrendo una selezione di prodotti in grado di soddisfare davvero ogni esigenza e gusto con sconti che arrivano fino al 50%!

Dagli smartwatch più eleganti agli auricolari true wireless, passando per i piccoli elettrodomestici per le pulizie o la cura della persona, Xiaomi offre una serie di flash sales di 24 ore davvero da non perdere, che ci accompagneranno ogni giorno con prodotti diversi fino all’8 maggio. Sono inoltre disponibili offerte speciali su tanti altri prodotti, come gli smartphone della serie 11, valide per tutta la durata della promozione, con la possibilità di utilizzare un coupon speciale per ottenere uno sconto extra di 10€ sugli acquisti di almeno 89€!

Aderire alla promozione Happy Mother’s Day è davvero semplicissimo, in quanto è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata per scoprire la selezione di prodotti in offerta, e mettere nel carrello quello che pensate sarà il regalo perfetto. Particolare attenzione va riservata a “I migliori 8 prodotti per la mamma“, ovvero le flash sales sales valide solo per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 di ogni giorno. Arrivati alla fase di finalizzazione dell’acquisto, inserendo il codice coupon LVMOM10 valido fino alle 23:59 dell’8 maggio, otterrete un ulteriore sconto di 10€ su una spesa minima di 89€

Tra gli articoli disponibili vi segnaliamo il Mi 11 Lite 5G NE, smartphone che offre il massimo in ambito fotografia in un design ultra leggero ed elegante, racchiuso in soli 6,18mm di spessore e 157 grammi di peso. Grazie alla sua fotocamera principale che arriva a ben 64MP e dispone di un sensore da 1/1.97″, è possibile ottenere risultati professionali con il minimo sforzo, realizzando scatti perfetti anche in modalità notturna e in condizioni di scarsa luminosità con il supporto di una fotocamera ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP. La memoria di archiviazione di 128Gb e la batteria da 4250 mAh dalla grande autonomia, rendono questo smartphone estremamente versatile e sempre pronto in ogni situazione. Mi 11 Lite 5G NE è disponibile per 48 ore a soli 249,00€, con uno sconto di ben 150€ sul suo prezzo di listino!

Se invece state pensando a un regalo che possa essere utile a tutta la famiglia, una buona idea potrebbe essere optare per il Mi Air Purifier Pro, perfetto per migliorare il vostro stile di vita all’interno della vostra abitazione, purificando l’aria e riducendo la presenza di sostanze nocive. Mi Air Purifier Pro è in grado di coprire un’area fino a 60 m² lavorando con estrema velocità, grazie a una capacità di filtraggio dell’aria (CADR) che arriva fino a 500 m³/h e che vi permetterà di utilizzarlo nei diversi locali della casa durante l’arco della giornata. È inoltre dotato di un filtro a triplo strato, capace di catturare impurità di grandi dimensioni come polvere, polline e capelli, andando a bloccare e eliminare anche le particelle più piccole come i PM 2.5 e intrappolando a livello molecolare sostanze dannose come la formaldeide. Con questa promozione è possibile acquistarlo a soli 179,99€, risparmiando ben 120€ sul suo prezzo originale.

La promozione che Happy Mother’s Day di Xiaomi offre tantissime opportunità di trovare il regalo ideale per la festa della mamma, proponendo una serie di sconti davvero convenienti fino alle 23:59 dell’8 maggio. Per approfittare dell’occasione e non perdersi le fantastiche flash sales, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per scoprire tutti gli articoli in offerta.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

