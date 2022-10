Se state cercando un PC portatile di ottima qualità per studiare e lavorare, disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso, dovreste correre ad acquistare il modello Microsoft Surface Laptop Go scontato su Amazon a un prezzo davvero imperdibile, ma solamente per poco! Sullo store, avrete la possibilità di portarlo a casa al costo di appena 599,00€ invece di 819,00€!

Il PC in questione è dotato di un display tocuhscreen da 12,45″, sistema operativo Windows 10 Home e ben 125GB di spazio di archiviazione. Dato che si tratta di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero imperdibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintanto che è ancora a disposizione!

Il Surface LaptopGo è super compatto e leggero, pensato per supporter le vostre esperienze quotidiane più importanti in perfetto equilibrio tra prestazioni, e design con un peso di poco più di un kilogrammo, e uno spessore di soli 15,69 mm. Il notebook Microsoft è basato sul processore Intel Core I5-1035G1 (1 GHz – 6 MB L3) abbinato a 8 GB di memoria RAM, una combo eccezionale che vi garantisce una navigazione sul web super rapida e un utilizzo delle app senza intoppi.

Inoltre, vanta un display LCD con una risoluzione custom di 1536 x 1024 pixel, interamente gestito da una scheda video integrata nel processore, l’Intel UHD Graphics. Non meno importante, l’ottima durata della batteria che vi garantisce un’autonomia di ben 13 ore! L’ideale se non avete una presa di corrente a disposizione per lavorare quando siete fuori casa. In più, il PC vi assicura una visualizzazione ottimale anche per tutte le call: grazie la videocamera in HD potrete fare meeting in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione di luce!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

