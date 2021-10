Switch OLED: pochi pezzi disponibili ora su Amazon!

Aggiornamento delle 11.04: scorte esaurite!

Vi segnaliamo che Amazon ha riaperto le prenotazioni dell’ormai imminente Nintendo Switch OLED, vale a dire l’edizione rinnovata di Nintendo Switch, che si appresta a compiere il suo debutto ufficiale a partire dal prossimo 8 ottobre, con un design leggermente rivisitato grazie alla presenza di un luminoso e dettagliato display OLED, oltre ad una piccola serie di chicche lato hardware.

Si tratta, dunque, di una buona occasione per poter entrare ufficialmente nell’eco-sistema di Nintendo, caratterizzato da videogiochi esclusivi di altissimo livello, sia dal punto di vista del gameplay (come nel caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild) che contenutistico (ad esempio Super Mario 3D World + Bowser’s Fury). Chiaramente, questa console, al netto di quanto si possa pensare, non rappresenta una vera rivisitazione, ma soltanto un’edizione che possiede il necessario per poter migliorare l’esperienza generale offerta da Nintendo Switch.

Nintendo Switch OLED, infatti, vanta innanzitutto una dock station rivista nel design, con l’aggiunta della tanto richiesta porta LAN, che permetterà agli appassionati di collegare la propria console ad internet con una connessione cablata (più stabile e veloce rispetto a quella wireless). Come abbiamo specificato nei paragrafi precedenti, Switch OLED vanta ora un display OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. Inoltre, dal punto di vista hardware, la nuova edizione di Switch possiede ora uno stand più ampio rispetto al passato, regolabile in più altezze.

Switch OLED è nuovamente disponibile al preorder su Amazon, solo nella sua colorazione nera, al prezzo di 349,99€. Vi consigliamo di affrettarvi poiché le scorte sono assai limitate, specie per tutti coloro che desiderano ricevere questa console dal giorno del suo debutto ufficiale che, ricordiamo, è fissato per il prossimo 8 ottobre 2021.

Ciò detto, vi assicuriamo che terremo sotto costante controllo la situazione e aggiorneremo prontamente questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel frattempo, vi consigliamo di spulciare i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!