Tante webcam in offerta su Amazon, con sconti da Black Friday!

Dopo avervi proposto quelle che sono le nuove offerte che Amazon sta dedicando ai prodotti Trust, restiamo ora (più o meno) in tema per proporvi quella che è una nuova tornata promozionale offerta dal portale, con sconti tutti inerenti al mondo delle webcam, oggi più che mai utilissime in qualsiasi casa, visto la necessità ancora andante di lavorare o seguire le lezioni tra le pareti domestiche.

La proposta è davvero molto ampia, e va a toccare anche alcuni prodotti di fascia alta come ad esempio l’eccellente Logitech C922 Pro Stream, una webcam con risoluzione Full HD che potrebbe rivelarsi utile tanto per chi necessità di uno strumento utile in ambito lavorativo, per conference call e affini, tanto per chi vuole cimentarsi con il mondo dello streaming senza dover spendere un prezzo superiore agli 80€.

Dotata di messa a fuoco automatica HD e correzione della luminosità, la Logitech C922 Pro Stream si regola automaticamente per offrire una ripresa ottimale in base alla luce ambientale, così da offrire immagini sempre nitide ed in buona qualità anche qualora la si utilizzi in ambienti scarsamente illuminati.

Dotata di un obiettivo in Full HD a 1080p, garantisce una ripresa fluida e dai colori brillanti, potendo contare su di un occhio a 60 fps ed un ampio campo visivo di 78 gradi. Regolabile, con tanto di zoom, tramite i comandi Logitech disponibili gratuitamente con l’installazione dei driver, la Logitech C922 Pro Stream è una scelta sensatissima per chi non ha grosse pretese eppure non vuole rinunciare alla qualità, specie considerando il prezzo a cui è oggi proposta da Amazon, ovvero di appena 78,99€, con uno sconto del 24% rispetto agli originali 103,99€.

Un ottimo affare che, come detto in apertura, è comunque solo uno tra quelli offertici oggi da Amazon, motivo per cui vi suggeriamo di dare un’occhiata non solo alla nostra proposta di prodotti in sconto, ma anche e soprattutto alla pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!