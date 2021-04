Sconti fino al 33% sugli accessori Trust su Amazon!

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le ottime offerte del giorno Amazon in cui, come avrete visto, c’è spazio per un’ottima smart TV 4K venduta con ben 400€ di sconto, eppure non siamo ancora sazi di offerte e promozioni, tant’è che vi segnaliamo che – sempre su Amazon – è disponibile anche una nuova tornata di offerte dedicate ai prodotti Trust, con sconti che possono anche superare il 33%!

Si tratta di un’ottima occasione per acquistare mouse o cuffie del brand, specie considerando che grazie a questi sconti avrete la possibilità di accaparrarvi alcuni prodotti che, pur non partendo da un prezzo alto, sono oggi più convenienti che mai, per un rapporto qualità/prezzo davvero molto vantaggioso!

Un esempio sono le ottime cuffie gaming Trust GXT 433K Pylo, che dal prezzo di partenza di 54,99€, sono oggi disponibili a soli 36,99€! Un ottima occasione per chiunque cerchi un paio di cuffie a buon mercato, senza però mettere da parte la qualità e, soprattutto, la comodità, visto che scegliendo le Trust GXT 433K Pylo si potrà contare su di un paio di cuffie dal design ergonomico e, soprattutto, dai comodi padiglioni in morbido memory foam, perfetti anche per chi è dedito a lunghe sessioni di gioco.

Dotate di potenti altoparlanti da 50 mm, le Trust GXT 433K Pylo garantiscono un suono netto, pulito e arricchito da bassi vibranti e profondi, costituendo una scelta ideale per chi non vuole rinunciare ad una buona qualità audio pur spendendo – e questo è fondamentale – meno di 40 euro per le proprie cuffie. Munite, inoltre di un comodo telecomando integrato direttamente sul filo, permettono anche un ottimo controllo del volume, oltre che la possibilità di escludere l’audio del microfono pieghevole. Compatibili con PC e console, le Trust GXT 433K Pylo sono, insomma, una scelta davvero sensata per chiunque voglia delle ottime cuffie ad un prezzo più che ragionevole, ben chiaro che esse sono comunque solo una delle proposte Amazon dedicate ai prodotti Trust e, proprio per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata non solo alla nostra proposta di prodotti in sconto, ma anche e soprattutto alla pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

