Tantissimi giochi e fumetti nel nuovo super bundle di Humble Bundle!

Non sapete mai decidervi tra videogame e fumetti? A venire in vostro soccorso è allora Humble Bundle che propone per ancora poco più di due giorni un ricchissimo bundle a prezzo stracciato. L’Humble Microids Game & Comics Crossover Collection Bundle contiene infatti miriadi di videogiochi e fumetti, risultando perfetto per gli amanti di ognuno dei due mondi.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Syberia

Syberia 2

Cash Cowboys Vol 1

Miss October Vol 1

Jack Wolfgang 1

Djinn 1

Game of Masks 1

Aumentando l’offerta a 10€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

XIII Classic

Agatha Christie – The ABC Murders

Asterix & Obelix XXL 3 – The Crystal Menhir

Asterix & Obelix XXL 2

In Search of the Unicorn 1

Lethal Lullaby 1

Purple Heart 1

Sisco 1-2

The Keeper 1-2

The Eagles of Rome Vol. 1

Shi 1

Miss October 2

Ira Dei 1

Murena 1

Con almeno 10,58€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Syberia: The World Before 15% di sconto

XIII

Asterix & Obelix XXL: Romastered

Blacksad: Under the Skin

Syberia 3 Deluxe Edition

Garfield Kart – Furious Racing

The Bluecoats: North vs South

Blacksad 1

Pin-Up 1-2

Black Op Vol. 1-2

Raptors Vol. 1-2

Dantes 1-2

Synchronic 1

Otaku Blue 1

Perico Vol. 1

Hedge Fund 1-2

One 1

Syberia 1

Murena 2

Djinn 2

XIII Mystery 5-6

Undertaker 1-2

Shi 2

Cash Cowboys Vol. 2

Spellbound Vol. 1

Arthus Trivium 1

Rain Wolf Vol. 1

The Eagles of Rome Vol. 2

Acquistare l’‘Humble Microids Game & Comics Crossover Collection Bundle permetterà inoltre anche di fare una buona azione, visto che parte dei ricavati verranno direttamente donati a Whale and Dolphin Conservation. Fumetti, videogiochi e beneficenza: che volere di più?

Se siete interessati a fare vostro questo ricco bundle il nostro consiglio è quello di fare in fretta, visto che rimarrà disponibile all’acquisto solo fino alla sera del 24 dicembre. Potete trovare questo ghiotto pacchetto seguendo comodamente il link qui sotto.

