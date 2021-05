Tantissimi giochi in super sconto per i 20 anni di Xbox!

Il Microsoft Store ha deciso di festeggiare i primi 20 anni di vita di Xbox con una lunga carrellata di videogiochi in super offerta, in grado di farvi godere al meglio le vostre amate console. Sportivi, action, sparatutto e molto altro ancora: in questo lungo elenco troverete sicuramente qualcosa anche per voi! Ah: è anche l’imprescindibile Xbox Game Pass ad essere in offerta per i nuovi iscritti a solo 1 euro per ben tre mesi!

Tra i titoli in super offerta possiamo trovare veramente di tutto. Aprono la carrellata di giochi in sconto gli immancabili FIFA 21, acquistabile a prezzo risicato sia nella sua Standard Edition che nella sua Champions Edition, GTA V, con la Premium Edition disponibile a prezzo di saldo, e Red Dead Redemption 2. Non mancano poi ottime offerte anche sui recentissimi Assassin’s Creed Valhalla e Little Nightmares 2, acquistabili a rispettivamente 45,49€ e 23,99€. Assolutamente irrinunciabile è poi l’Ultimate Edition di Titanfall 2 a soli 2,99 euro, uno dei FPS più riusciti della scorsa generazione di console.

Se siete alla ricerca di qualche esperienza differente dal solito a venire in vostro soccorso sono Ghostrunner, adrenalinico titolo acquistabile a soli 14,99 euro, e Asura’s Wrath, con il classico titolo per Xbox 360 che è disponibile a meno di 4 euro. I videogiochi in sconto sul Microsoft Store sono però anche molti altri: di seguito potete infine trovare quella che è la nostra personale selezione.

Prima di lasciarvi al nostro elenco, vi ricordiamo che, per chiunque non abbia ancora sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft vi propone tre mesi di abbonamento a 1 euro. Esatto, solamente 1 euro per un catalogo a dir poco sconfinato.

