Tantissimi prodotti Aigostar in sconto fino al 57% su Amazon!

Dopo avervi proposto in mattinata gli ottimi sconti sugli auricolari 1More ComfoBuds, torniamo a parlare delle promozioni presenti sul portale di Amazon e, nello specifico, di una speciale iniziativa che vi permetterà di risparmiare fino al 57% su tantissimi elettrodomestici Aigostar per la casa e per la cucina, come ventilatori, friggitrici ad aria, piante sintetiche, griglie elettriche, ferri da stiro e tanto altro.

La nuova iniziativa di Amazon comprende un numero limitato di articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo soffermarci su quella dedicata al raffrescatore evaporativo Aigostar Elsa Smart Air Cooler, disponibile al suo nuovo prezzo di 89,99€ anziché di 134,99€, a seguito di uno sconto del 33%.

Questo raffrescatore evaporativo, dal design pratico e lineare, attraverso le 4 rotelle girevoli installate, può essere spostato facilmente in qualsiasi stanza della vostra casa. Grazie ai suoi 75 watt di potenza, riduce notevolmente i consumi ma può emettere il vento potente con ampia oscillazione laterale di 60°. Potrete godere del vento fresco in qualsiasi angolo d’una stanza di 35 mq! Possiede poi 3 modalità di vento che possono essere impostate grazie al comodo telecomando ad infrarossi o dall’ampio display integrato, dal quale potrete attivare il timer di auto-spegnimento fino a 12 ore.

Il raffrescatore evaporativo Aigostar Elsa Smart Air Cooler è dotato di un serbatoio dell’acqua di 7 litri, in grado di garantire un un’utilizzo continuo per 6-8 ore. Inoltre, vengono forniti 2 ghiaccioli nella confezione, che potrete inserire nel serbatoio, affinché l’aria emessa si raffreddi nel minor tempo possibile. Questo prodotto è pensato per una vita smart, infatti attraverso l’apposita app AigoSmart potrete controllare il vostro raffrescatore ovunque, in qualsiasi momento, impostando orari e modalità di funzionamento comodamente dal vostro smartphone.