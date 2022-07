Se siete alla ricerca di prodotti tech a un prezzo veramente imperdibile, vi consigliamo di non perdere assolutamente le numerose offerte attive da Mediaworld nella sezione Sconto World. Al momento, infatti, potrete sfruttare degli ottimi ribassi fino al 50% su telefonia, PC e tablet a marchio Samsung, Apple, Xiaomi e molto altro ancora!

Avrete la possibilità di portare a casa qualsiasi tipologia di articolo a un costo davvero ridotto, partendo da smartphone Xiaomi caratterizzati dall’ottimo rapporto qualità/prezzo fino a tablet di altissima qualità come l’Apple iPad 10.2” del 2021. Dunque, trattandosi di saldi davvero imperdibili, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che ci sono ancora unità disponibili!

Tra le proposte con lo sconto più vantaggioso c’è indubbiamente il MacBook Pro con display LED da 13′‘, risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice e l’ottimo chip Apple M1. Al momento, potrete portarlo a casa al prezzo di soli 1.229,00€ invece di 1.479,00€, un prezzo veramente interessante tenendo presente che si tratta di uno dei laptop più performanti sul mercato. Il MacBook Pro è sinonimo di qualità e altissime prestazioni da ogni punto di vista, riuscendo a raggiungere livelli di potenza e velocità ai limiti dell’incredibile anche in ambito professionale.

La CPU, infatti, è fino a 2,8 volte più scattante rispetto ai modelli precedenti mentre la GPU 8‑core nel chip è in assoluto il processore grafico più avanzato che sia mai stato prodotto dal brand, riuscendo ad assicurarvi la grafica integrata più veloce al mondo su un notebook. Da non sottovalutare anche la presenza del Neural Engine, tra i più evoluti sul mercato, per performance di apprendimento automatico fino a 11 volte migliori rispetto ai PC della stessa fascia di prezzo. Il chip M1, inoltre, riesce a prolungare la durata della batteria e, nel frattempo, aumenta incredibilmente l’efficienza del laptop. Al suo fianco l’eccellente macOS Big Sur, con il suo evoluto sistema di gestione energetica, che smista i task fra i performance core e gli efficiency core di M1 in modo tale da garantirvi il massimo della fluidità anche durante le attività più intense.

In pratica, vengono ridotti i consumi nelle operazioni meno impegnative, come leggere una nota o documento, e vengono incrementate le performance mentre state progettando, editando o videogiocando. Il risultato? Massima velocità e un’autonomia fino a 20 ore che non era mai stata vista, persino in un Mac. Altrettanto importane la Magic Keyboard per scrivere sempre più rapidamente possibile: i tasti del MacBook Pro hanno un meccanismo a forbice perfezionato che vi permette di scrivere in modo ancora più comodo e preciso, nel massimo del silenzio. In più, i vostri comandi preferiti sono sempre a portata di mano nella Touch Bar, così da potere premere meno tasti e lavorare senza doversi mai interrompere.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Mediaworld dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

