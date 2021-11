The King of Fighters XV: dove acquistarlo al miglior prezzo

Amanti dei picchiaduro gioite: il prossimo 17 febbraio arriverà infatti finalmente nei negozi The King of Fighters XV. Ancora pochi mesi, insomma, e potremo finalmente mettere le mani sull’ultimo attesissimo episodio di una delle saghe di picchiaduro più storiche in circolazione. Un appuntamento che gli appassionati si sono già segnati in calendario, con l’attesa che ancora ci separa da The King of Fighters XV che può fortunatamente essere ingannata prenotando fin da ora il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Con The King of Fighters XV SNK ha deciso di fare le cose decisamente in grande, visto che saranno presenti nientepopodimeno che 39 personaggi in totale. Vecchie glorie, grandi classici e anche tanti volti nuovi: trovare il proprio combattente preferito non sarà quindi di sicuro un’impresa ardua nell’atteso titolo. The King of Fighters XV pare quindi avere tutte le carte in regola per rivelarsi parecchio interessante e farlo ora al miglior prezzo sul mercato non è poi un’idea così cattiva, anzi.

Sarà nostra cura aggiornare questa pagina con tutte le nuove informazioni che usciranno su eventuali edizioni speciali o bonus preorder, oltre che ovviamente con sempre le migliori offerte per l’acquisto di The King of Fighters XV. Nell’attesa di saperne di più sulla data di lancio e sulle caratteristiche dell’atteso titolo di SNK, è comunque possibile assicurarsene già ora una copia al giorno di lancio a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

