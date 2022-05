Per ogni piattaforma di gioco esistono da sempre le cosiddette killer app, ossia quelle esperienze che da sole giustificano l’acquisto della console. Per PS4, e di conseguenza anche per PS5 vista la retrocompatibilità della nuova ammiraglia di casa Sony, una di queste è sicuramente The Last of Us 2. Il capolavoro di Naughty Dog è infatti un qualcosa di imprescindibile per qualsiasi possessore delle suddette console, che possono ora recuperarlo all’incredibile prezzo di 19,98 euro su Amazon.

Come racconta anche la nostra recensione, in cui lo abbiamo premiato con un fragoroso 10, The Last of Us 2 è “una delle produzioni più incredibili che il videogioco abbia mai visto. Non è un’esagerazione: un gioco da un’intensità inedita, unite ad un gameplay vario e studiato per migliorare l’esperienza originale, senza perdere di vista le colonne portanti che hanno da sempre caratterizzato il franchise. “. Insomma, farlo proprio a meno di 20 euro è quasi un dovere per un qualsiasi possessore di PS4 o PS5.

Le offerte, non solo a tema videoludico, sul noto e-commerce non si fermano però a The Last of Us 2: se volete rimanere aggiornati sulle migliori vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Questi i canali specifici dedicati, per non perdersi nessun sconto degno di nota: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se siete interessati invece solamente a The Last of Us 2 lo potete trovare seguendo comodamente il link qui sotto.

