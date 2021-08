The Medium: dove acquistarlo al miglior prezzo

The Medium è sicuramente un gioco irrinunciabile per gli amanti degli horror, un titolo che abbiamo premiato con un ricco 9 e che abbiamo definito come “una delle migliori esperienze thriller/horror, da qualche anno a questa parte”. Chiunque non ci abbia ancora giocato sarà quindi lieto di sapere che The Medium uscirà il prossimo 3 settembre in edizione fisica sia per Xbox Series X, dove ha esordito ancora lo scorso anno, che anche su PS5. Un’attesa lunga ancora poco meno di un mese, che può fortunatamente essere ingannata prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un gioco atteso come The Medium non poteva ovviamente esimersi dall’avere numerose edizioni dedicate, in modo tale da soddisfare qualsivoglia palato.

Standard Edition

L’edizione perfetta per chiunque voglia giocare a The Medium senza particolari patemi al minor prezzo possibile.

Two Worlds Special Edition

Volete rendere il giusto onore al bellissimo gioco di Bloober Team? A fare al caso vostro è allora la Two Worlds Special Edition di The Medium, che include oltre al gioco anche una steelbook, la colonna sonora ufficiale e un artbook. Un’edizione speciale esclusiva di Amazon, tanto ricca di contenuti quanto bella da vedere.

