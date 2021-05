Timberland: 20% di sconto per la festa della mamma

Prendiamo una pausa dalle tipiche offerte tech del giorno per segnalarvi che sul portale di Timberland è cominciata una nuova iniziativa tutta dedicata alla Festa della Mamma, che vi permetterà di avere uno sconto di oltre 20% su una vasta selezione di articoli da donna. Questa promozione è valida fino al 10 maggio e coinvolge molti dei prodotti presenti sul portale, tra cui abbigliamento, scarpe, accessori e tanto altro, ed inoltre sfruttarla è molto semplice, bisognerà semplicemente inserire il codice MOTHER20 nell’apposita sezione del carrello al momento dell’acquisto, ed il gioco è fatto!

Lo store di Timberland, si sa, spicca principalmente nella realizzazione di sneakers in finta pelle Better Leather, con procedimenti pensati per esser sostenibili anche verso l’ambiente grazie all’impiego dove possibile, di plastica riciclata. Dal design essenziale, le scarpe Timberland sono realizzate per dare il massimo confort durante l’utilizzo e difatti oltre alla suola in gomma dalla forma studiata per avere la massima aderenza, le calzature presentano anche una particolare intersuola in schiuma che aumenta l’effetto ammortizzante ad ogni passo.

Ma questa promozione di Timberland non riguarda solo le scarpe, infatti sono presenti anche alcuni capi d’abbigliamento che possono esser utilizzati in queste giornate primaverili come giacchetti, felpe e magliette, con taglie che fanno dalla XS fino ad XL. Inoltre troverete anche tante tipologie di accessori come zaini e borse e portafogli, tutti realizzati secondo gli elevati standard di Timberland, così da risultare eleganti, e talmente resistenti da rimanere in ottimo stato per anni.

Insomma, avrete capito che le offerte del portale di Timberland rilasciate in occasione della Festa della Mamma sono tante e riguardano tanti prodotti diversi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina e trovare, entro il 10 maggio, l’occasione perfetta per voi! Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

