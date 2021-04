Timberland, sconti fino al 30% per i saldi di metà stagione!

Prendiamo una piccola pausa delle tipiche offerte tech del giorno, per segnalarvi l’ultima promozione lanciata da Timberland, che vi permetterà di risparmiare fino al 30% sui vostri acquisti d’abbigliamento e non solo. Questa promozione, valida fino all’11 aprile, vi permetterà di acquistare prodotti Timberland da uomo, donna e bambino appartenenti alla collezione primavera/estate 2021, ed inoltre include alcuni modelli classici provenienti da alcune linee di successo.

Da sempre un’azienda all’avanguardia per quando riguarda lo stile e la qualità dei suoi prodotti, Timberland punta anche alla cura ed il massimo rispetto dell’ambiente, ed infatti quasi tutti i capi sono realizzati con almeno il 50% di materiale biologico, con alcune eccezioni, come la felpa con cappuccio, che arrivano persino all’80%. L’impiego da parte di Timberland di questi particolari materiali riesce anche nell’ardua impresa di non intaccare la qualità tipica del prodotto finale, ma di renderlo ancora più unico e ricercato.

Nel vasto catalogo di articoli proposti da Timberland, spicca la presenza di molti capi provenienti dalla collezione New Chinese Year, con tanti articoli ispirati al capodanno cinese, dai colori vivaci e grafiche capaci di dare un taglio molto giovanile e sportivo a tutte le felpe, magliette e giacche coinvolte. Oltre all’abbigliamento, come vi avevamo anticipato infatti, in questa selezione è possibile trovare anche molte calzature per adulti, che vanno dalle sneakers sportive fino alle scarpe più eleganti, arrivando persino ai modelli per bambini, con una vasta scelta di che arrivano fino al numero 35.

Infine, per tutti coloro alla ricerca di accessori perfetti per completare il proprio outfit, in questa selezione troveranno alcune proposte pensate capaci di soddisfare molte necessità, come il marsupio sport oppure l’elegante zaino Alderbrook, pieno di tasche e scomparto esterno così grande da contenere persino un laptop da 15 pollici.

Insomma, questa promozione di Timberland è indirizzata veramente a tutti, e per questo il nostro consiglio a riguardo è, come sempre, quello di visitare l'apposita pagina del portale e trovare l'occasione perfetta per voi, entro l'11 aprile!

