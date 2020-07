Torna a viaggiare con Volagratis: tante offerte per l’estate e sui voli low cost!

A seguito della pandemia che ha colpito il nostro sistema economico e sanitario, è giunto il momento di concederci un viaggio, e quindi Volagratis ha pensato bene di inaugurare una serie di sconti per l’estate. Le offerte sono valide fin da subito e consentono di acquistare un viaggio – con differenti luoghi di partenza e destinazione – da questo mese fino ad ottobre 2020.

La promozione in questione permette di acquistare tantissimi voli per compiere una vacanza in giro per l’Europa a prezzi decisamente vantaggiosi, in particolare nelle maggiori città europee oppure nelle lussureggianti mete turistiche più ricercate (come Santorini, Zante e Tenerife), senza dimenticare delle tante opzioni flessibili – da non sottovalutare in questo periodo di totale incertezza. Come se non bastasse, oltre al volo, è possibile anche ricercare un hotel per acquistare – in un unica soluzione – sia il soggiorno che il viaggio.

Le proposte di Volagratis sono variegate, e si dividono in base alla compagnia aerea (easyJet, RyanAir, Volotea, Vueling e Wizz Air) e alle migliori destinazioni da visitare. Per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una selezione delle offerte low cost più vantaggiose. Se siete interessati, invece, alla lista completa delle promozioni, potete consultare il seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: Visto il periodo di totale incertezza, vi consigliamo di aggiungere al vostro volo la cosiddetta opzione “flessibilità”, che consente di cambiare la data di partenza senza alcun costo aggiuntivo.

La nostra selezione di prodotti

Torniamo a volare

Offerte per categorie

Voli a prezzi extra-small

Offerte Stravoli – Viaggio + Bagaglio in stiva

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!