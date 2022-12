Se siete ancora a caccia degli ultimi regali da mettere sotto l’albero di Natale, e desiderate acquistare un prodotto di livello, magari da regalare ad una persona con una certa passione per la musica e, al contempo, volete la garanzia che il vostro acquisto vi arrivi giusto in tempo per il tradizionale scarto dei regali, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa offerta, anche perché Amazon garantisce che, acquistando il prodotto oggi, esso possa ancora arrivare in tempo per le festività!

E di certo chiunque riceverà questo regalo non rimarrà deluso, visto che si tratta di un paio di cuffie di grandissima qualità, a opera di uno dei marchi leader nel settore! Stiamo parlando di Sennheiser, e delle sue splendide cuffie HD 450BT, oggi proposte da Amazon ad un prezzo davvero molto concorrenziale, ovvero di appena 99,99€, contro i 179,99€ del prezzo originale!

Stiamo parlando di uno sconto del 44%, per un paio di cuffie davvero di qualità, capaci di garantire fino a 30 ore di riproduzione continuative, il tutto con una qualità eccezionale ed una resistenza impareggiabile, che le rende perfette, ad esempio, per essere portate in sé in viaggio, visto soprattutto il loro design compatto e pieghevole.

Dotate di controlli a sfioramento presenti direttamente sui padiglioni, le Sennheiser HD 450BT offrono un’esperienza di ascolto ottima, arricchita da alcune piccole attenzioni, come ad esempio la presenza di un microfono in grado di catturare i suoni in modo nitido e pulito, per telefonate senza il timore di rumori di fondo, ed un supporto alla tecnologia Bluetooth 5.0, che rende la connessione stabile anche in situazioni di grande affollamento.

Il suono offerto è profondo, ricco e sempre accattivante, anche grazie al supporto a codec wireless di alta qualità, tra cui AAC e aptX Low Latency. Dulcis in fundo, a differenza di molti prodotti simili, queste cuffie dispongono addirittura di una propria app dedicata, per altro compatibile sia con iOS che con Android, e grazie al quale sarà possibile configurare personalizzare l’esperienza acustica, così che possiate ascoltare la musica con il profilo acustico che preferite!

A questo punto non ci resta che lasciavi all’acquisto ma, prima di far ciò, ci prendiamo un attimo per suggerirvi, qui e ora, di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi queste splendide cuffie senza fili prima che esse vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!