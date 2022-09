Possiamo dirlo ufficialmente: le super offerte del Prime Day stanno per tornare e solo per un tempo limitato! L’11 e il 12 ottobre, potrete sfruttare delle promozioni da capogiro e risparmiare su moltissimi prodotti presenti sullo store. Il periodo di super sconti Amazon è ormai un appuntamento fisso, che vi accompagna da qualche anno durante l’estate e, per quest’anno, anche in autunno. A vostra disposizione avrete milioni di ribassi, dal tech fino alla cura della casa e molto altro ancora, ma solamente se siete abbonati ad Amazon Prime!

Il servizio offerto da Amazon al costo di appena 4,99€ al mese oppure soli 49,90€ all’anno, vi offre dei vantaggi davvero imperdibili. Vi basti pensare alle promozioni tra cui navigare in anteprima oppure alle spedizioni super rapide in tutta Italia: potrete ricevere i vostri pacchi in meno di 24h oppure in 24/48h su oltre 1 milione di articoli!

Lo store sta ampliando il più possibile la selezione di servizi disponibili per i suoi utenti Amazon Prime. Non solo ha attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh ma ha anche aggiunto più intrattenimento digitale di qualità su Prime Video. La raccolta di serie e film Amazon Originals cresce a dismisura e, non meno importante, ha anche dato spazio allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.

Le promozioni sullo store non mancano mai ma, come vi accennavamo anche nell’introduzione, usufruendo dell’abbonamento avrete anche la possibilità di accedere alle Offerte lampo con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri utenti. In più, i clienti Amazon Prime possono beneficiare del comodissimo Prime Reading, accedendo a centinaia di eBook dal proprio Kindle oppure semplicemente dall’app Kindle per iOS e Android. Dunque tutti validi motivi per farsi trovare pronti e già abbonati, in vista dell’11 e del 12 ottobre!

Se siete interessati a dare uno sguardo a prepararvi correttamente per gli sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!