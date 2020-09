Tornano le offerte Amazon per la scuola dedicate ai prodotti Carioca

Anche se ormai la scuola è cominciata da un paio di settimane, continuano le offerte dedicate al Back to School su Amazon. In particolar modo è tornata disponibile una succosa offerta che riguarda gli articoli di cancelleria Carioca, il noto marchio italiano che realizza un gran numero di prodotti indispensabili durante la vita quotidiana a scuola.

I prodotti Carioca, oltre a risultare perfetti per soddisfare le esigenze di fantasia e creatività, sono anche estremamente sicuri ed adatti anche per i bambini, e dopo esser stati dermatologicamente testati risultano non tossici, ed alcuni articoli sono così sicuri che possono esser utilizzati anche da coloro che hanno appena 12 mesi d’età. Come se non bastasse poi l’azienda si dimostra sempre attenta a cercare nuove idee alternative ed innovative per alimentare l’entusiasmo dei bambini, realizzando prodotti tanto unici quanto all’avanguardia.

In questa moltitudine di prodotti in offerta è possibile trovare un gran numero di astucci coloratissimi, dai molteplici strati e completi di tutto il necessario come nel caso del Colors, che nei suoi 3 scomparti include 2 pennarelli per tessuti, 18 pennarelli a punta fine, 18 matite colorate, un righello, una gomma, un temperino, matita in grafite e persino una penna Corvina. Ma non è tutto, infatti è possibile trovare scontati anche numerosi kit tematici con molti prodotti a prezzo scontato, come nel caso del set pennarelli pazzi, che ad appena 24,67€ comprende 74 pennarelli di diverso tipo come i super lavabili, gli stamperelli ed i Magic a punta Maxi da Ø 6 mm, che sono persino in grado di cambiare colore.

