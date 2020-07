Tornano le offerte sugli elettrodomestici Aigostar su Amazon!

Dopo quasi due mesi dall’ultima iniziativa, Aigostar ha deciso nuovamente di mettere in sconto diversi suoi elettrodomestici su Amazon, tra cui un ventilatore, tostapane, sbattitore e altro. Gli articoli in promozione in realtà non sono numerosi, ma suggeriamo comunque di dare un’occhiata alla pagina dedicata perché le offerte sono piuttosto interessanti.

Aigostar è un brand fondato nel 2009 e col passare degli anni ha conquistato i favori del pubblico europeo e americano grazie alla qualità e all’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. Tra gli articoli attualmente in sconto consigliamo il ventilatore a torre che viene venduto a 39,99€ invece di 49,99€. Si tratta di un dispositivo ideale per la stagione estiva, dal momento che riesce a portare una boccata d’aria fresca anche in stanze di medie e grandi dimensioni. Ha una potenza di 45W e la velocità delle ventole può essere impostata su 3 regolazioni, a partire da 930 giri al minuto fino a 1.300 giri al minuto. Il ventilatore, inoltre, può ruotare su se stesso quasi fino a 180° in modo da dirigere l’aria fresca in tutti i punti della stanza ed è provvisto anche di un timer che permette di spegnersi automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

Le dimensioni non sono esagerate quindi può essere spostato abbastanza facilmente da una stanza all’altra. È uno di quei dispositivi che dovrebbe avere chiunque nella propria casa, soprattutto con l’arrivo del caldo afoso dei prossimi mesi. In calce trovate la lista completa dei prodotti in promozione, ma vi invitiamo anche a seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le offerte dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

