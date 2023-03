Che sia per regalo ad amici e parenti oppure un acquisto personale, decidere di portare a casa delle nuove e profumatissime candele per la primavera è sempre un’ottima idea. Per questo, vi invitiamo a dare uno sguardo all’intera sezione Amazon dedicata alle Yankee Candle, con all’interno tantissimi prodotti del famoso brand statunitense, scontati fino al 30%.

Le Yankee Candle sono alcuni dei prodotti con i miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, perfetti come accessori per casa e caratterizzate da delle fragranze uniche e intense. Tra le candele maggiormente convenienti ci sono quelle in giara grande, pensata per essere utilizzata fino a 150 ore!

Da menzionare senza dubbio la Yankee Candle in giara grande Caldo Cashmere disponibile a soli 22,99€ invece di 32,90€. Si tratta di una candela con una fragranza elegante ed avvolgente, con sontuose e rilassanti note di sandalo che si fondono con dell’esotico patchouli.

Gli ingredienti scelti con minuziosa attenzione e la cera di alta qualità, vi garantiscono un aroma chiaro e costante che riempie tutta la stanza per ore! In questo formato, come accennato sopra, è pensata per durare dalle 110 alle 150 ore e, grazie al coperchio, potrete preservare al meglio il profumo anche dopo l’utilizzo. Un articolo da non farvi mancare, in particolare modo ora che siamo vicini al cambio di stagione e alle pulizie di primavera!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che fa più al caso vostro.

