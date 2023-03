Siamo ormai alle porte delle tanto temute pulizie di primavera, un momento tutto fuorché facile se non si è provvisti degli articoli giusti da sfruttare in ogni stanza e su ogni superficie. Spolverare, aspirare e lavare in profondità possono essere degli step complicati in mancanza di elettrodomestici o accessori che non solo siano sufficientemente efficienti ma che, in più, vi permettono di risparmiare tempo a fine giornata!

Proprio per questo, abbiamo deciso di correre in vostro aiuto stilando una piccola guida con una lista dettagliata dedicata a tutti i prodotti che non dovresti assolutamente farvi scappare, in particolare modo in questo periodo dell’anno. Scope vapore, robot aspirapolvere e panni cattura polvere possono essere una risorsa davvero importante in vista delle pulizie di primavera e Amazon non solo vi permette di acquistarli a prezzi interessanti ma, non meno importante, vi assicura l’arrivo in 24/48 ore grazie ad Amazon Prime!

In questo modo potrete effettuare i vostri acquisti senza il rischio di ritardi o rallentamenti e senza addossarvi alcun costo aggiuntivo, rispetto al prezzo di listino del prodotto!



7 prodotti perfetti per sopravvivere alle pulizie di primavera

Dyson V10 Motorhead

Vorreste addentrarvi nel mondo dei fantastici prodotti Dyson, ma senza puntare ad un top di gamma che vi richieda un budget maggiore? Il modello in questione giunge in vostro soccorso. Il V10 Motorhead, infatti, è un aspirapolvere leggero, ergonomico e potente che vi permetterà una pulizia facile, senza fili e anche con un basso livello di rumore. Si tratta dell’articolo ideale per raggiungere facilmente angoli, scale e scaffali e, non meno importante, separa la polvere aspirata dall’aria e la indirizza nel collettore in modo tale da non farla uscire più. Il design riprogettato, il motore, il collettore e il ciclone sono allineati in modo che l’aria sia indirizzata nei cicloni in linea retta, creando una potenza di aspirazione del 20% superiore rispetto all’aspirapolvere Dyson V8. Il sistema di filtraggio completo dell’apparecchio è un ulteriore punto a favore, in quanto cattura il 99,97% delle particelle piccole di 0,3 micron, rilasciando così aria più pulita!

Scopa a vapore Hoover Steam Capsule CA2IN1D 011

Se state cercando una valida scopa e pistola a vapore, per rimuovere anche lo sporco più ostinato e incrostato da grandi e piccole superfici, non dovreste farvi scappare il modello Hoover Steam Capsule. Il vapore igienizzante si occupa di eliminare fino al 99,9% dei germi e batteri da superfici dure, mobili, piastrelle, tappeti e altro ancora grazie alla sola azione sanificante del vapore e senza l’utilizzo di detergenti. La testa triangolare, inoltre, vi permette una pulizia impeccabile anche delle aree difficilmente accessibili come angoli e spazi stretti. Con l’acquisto, oltre alla spazzola appena citata otterrete anche una versione rettangolare con setole dure, ben 8 accessori dedicati alla pistola a vapore, 2 panni per la spazzola principale e un adattatore per la pulizia dei tappeti.

Panni catturapolvere Swiffer

State cercando un prodotto classico, facile da utilizzare e pensato per assicurarvi una spesa minima ma un risultato più che valido? Allora non dovreste farvi scappare il mega pack di panni catturapolvere Swiffer con ben 120 articoli inclusi, perfetti per catturare e bloccare 3 volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una scopa tradizionale senza lasciare residui di alcun genere. Per utilizzarli, che sia con un apposita scopa Swiffer o con un normale spazzolone non fa differenza, dovrete riipegare all’interno i lembi dei bordi del panno, premendo gli angoli. A questo punto, potrete passare il prodotto sulle superfici che preferite!

Scopa Swiffer

Nel caso in cui voleste sfruttare al meglio delle possibilità i panni Swiffer, potrete valutare anche l’acquisto dell’ottima scopa, disponibile a un prezzo davvero irrisorio. La scopa in questione, grazie alla sua testa che ruota a 360°, riesce ad arrivare nei punti più difficili da raggiungere come le zone sotto il letto, il divano o le credenze. Incluse con l’acquisto del prodotto anche delle ricariche 3D Swiffer, dei panni speciali, 3 volte più spessi delle normali ricariche e in grado di catturare ancora più polvere e capelli rispetto ai normali panni e piumini.

Robot ECOVACS DEEBOT N8+

Volete badare a lavare tende e superfici senza dover pensare minimamente ai pavimenti? Grazie a questo robot 2 in 1 Ecovacs è possibile! Da oltre 23 anni il brand dedica la sua esperienza e innovazione alla ricerca sui robot e il modello Ecovacs N8+ non solo può aspirare e conservare polvere e capelli fino a 4 settimane, riducendo notevolmente la frequenza di pulizia del contenitore della polvere, ma lava anche i vostri pavimenti. Grazie a un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, rende le superfici pulite e igienizzate nel minor tempo possibile. Non meno importante, grazie alla mappatura e alla navigazione intelligente, questo robot rileva la vostra casa 4 volte più accuratamente di un modello di fascia inferiore, con capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm. Infime, grazie al materiale ottimizzato e al design dell’aspirazione, il sistema di mantenimento della pressione ottimizza l’efficienza energetica e garantisce un’elevata pressione di aspirazione, con basso livello di rumorosità ed elevata potenza.

Scopa a vapore Black+Decker Steamitt

Sempre in ambito scope a vapore, vi proponiamo questo ottimo modello super accessoriato a marchio Black+Decker. Il modello in questione gode di un serbatoio con una capacità di 500 ml e fornisce una potenza di 1300 watt, assicurando la rimozione delle macchie su qualsiasi superficie. Non solo è ideale per la pulizia di pavimenti ma anche per tantissime alte superfici della vostra casa, riuscendo ad eliminare fino al 99,9% di batteri e altri germi. Il dispositivo pulisce, disinfetta e igienizza durante il suo passaggio esclusivamente grazie al potere del vapore, quindi non avrete bisogno di aggiungere detersivi o altri prodotti chimici. L’articolo viene fornito con 1 tappetino in microfibra, 1 tubo flessibile da 1,2 m, 1 tergipavimento, 1 coperchio tergipavimento in microfibra, 1 bocchetta regolabile per getto di vapore, 1 spazzola rotonda in rame, 1 spazzola rotonda classica, 1 spazzola speciale per guarnizioni, 1 telaio adattatore per tappeti e moquette, 1 guanto STEAMITT con tubo da 1,5 m e 2 guanti in microfibra.

Aspirabriciole Black+Decker Nvc115Jl-Qw

Se state cercando un aspirabriciole a batteria, piccolo e pratico da utilizzare in qualsiasi stanza, vi consigliamo questo best seller Amazon a marchio Black+Decker. Grazie al design della bocchetta, riesce ad arrivare anche nei punti critici e nascosti e, sfruttando la tecnologia in litio, vi assicura anche la piena potenza della batteria fino al suo scaricamento completo. Il filtro di cui è dotato, inoltre, è smontabile e lavabile in modo tale da ridurre l’eventualità di ostruzione.

