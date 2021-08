Tornano “Samsung Days” di MediaWorld con sconti eccezionali su tantissimi elettrodomestici!

Oltre alle straordinarie offerte proposte in occasione della “Gaming Week” di Amazon, vi segnaliamo che sul portale di MediaWorld sono iniziati i “Samsung Days”, che vi permetteranno di acquistare i principali dispositivi del blasonato produttore coreano, tra cui lavatrici, asciugatrici, e frigoriferi, a prezzi vantaggiosi per tutto l’arco di questa settimana, con sconti che possono arrivare fino al 50%.

Come vi abbiamo anticipato le offerte coinvolgono tantissime categorie di elettrodomestici per la vostra casa, tuttavia vogliamo porre alla vostra attenzione l’ottima lavatrice Samsung WW10T734DWH/S3, ora disponibile a 599,00€ anziché di 1.249,00€, a seguito di una decurtazione di prezzo che vi farà risparmiare ben 650€.

Samsung WW10T734DWH/S3 è una lavatrice a libera installazione con carica frontale con un’efficienza di classe energetica A con una velocità di centrifuga che raggiunge fino a 1400 giri/min. Tra le sue caratteristiche troviamo un cestello spazioso da 10,5 kg e ben 14 programmi per il lavaggio dei vostri capi. Questa lavatrice è dotata dell’ingegnosa funzione Turbo +, che ridurrà il tempo di lavaggio dei vostri indumenti fino a 39 minuti. Grazie alla fase di lavaggio velocizzata il detersivo viene premiscelato con le bolle d’aria generando una schiuma attiva che agirà sui vostri capi sin dal primo minuto. Inoltre, grazie alla sua comoda funzione Smarth Things potrete monitorare e regolare, tramite l’apposita app, tutte le attività e i cicli di lavaggio della vostra lavatrice.

All’ interno di questa splendida lavatrice troviamo un motore Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto al motore tradizionale. Grazie all’eliminazione delle spazzole, garantisce una durabilità eccellente supportata da una garanzia di 10 anni. All’innovativo motore efficiente e silenzioso si aggiunge la funzione di ecopulizia del cestello che rimuove il 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori.

Inoltre, l’attrito generato da un potente getto d’acqua e la centrifuga rapida eliminano lo sporco dalla guarnizione in gomma dell’oblò, garantendovi il massimo dell’igiene in ogni fase di lavaggio. Altra caratteristica interessante di questa lavatrice risiede nella funzione Ai Weather, che vi suggerirà le opzioni di asciugatura ideali in base al clima esterno e al tipo di carico presente nel cestello della vostra lavatrice.

Si tratta di una soluzione davvero efficacie, che costituirà un valido aiutante per pulire il bucato dallo sporco ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Samsung negli anni. Ovviamente, questa non è l’unica offerta di proposta da MediaWorld in occasione del “Samsung Days”, motivo per cui vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze! Prima di scoprire le prossime offerte odierne, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!