Amazon Gaming Week: notebook MSI GP66 Leopard con RTX 3060 in sconto di 450€!

Nelle ultime ore, è ovviamente la Amazon Gaming Week a dominare la scena delle offerte e, tra queste, continuano a spuntare sempre nuove occasioni imperdibili, occasioni che a questo giro si concentrano ancora una volta su un specifico notebook da gaming, che si va ad aggiungere a quelli proposti in precedenza. Quindi, coloro che vogliono giocare alla massima risoluzione avranno modo di prendere in considerazione un ulteriore soluzione da gaming.

Ed ecco che, dopo avervi segnalato il Lenovo Legion con Ryzen 7, passiamo ora ad un altro portatile proposto al prezzo più basso di sempre, ossia il MSI GP66 Leopard, nella sua configurazione con Intel i7-10870H, 16GB di RAM, un SSD M.2 PCIe da 1TB e una potentissima, oltre che recente, scheda video Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6. Questo computer ha un costo di oltre 2.000€, ma con un risparmio di ben 450,00€ lo pagherete 1.649,00€.

Ovviamente, siamo di fronte ad uno dei migliori notebook da gaming disponibili attualmente sul mercato, così potente che potrebbe invogliare persino gli amanti del desktop a prenderlo in considerazione, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che un PC Desktop da gaming oggi vi verrà a costare decisamente troppo, a causa dei prezzi folli che hanno raggiunto le schede video.

Come saprete, infatti, la scheda video è il componente più importante per i videogiocatori, dal momento che si occupa di gestire la risoluzione del monitor e i dettagli che andrete ad attivare nelle opzioni del gioco. Le prestazioni di Nvidia RTX 3060 vi permetteranno di giocare non solo alle alte risoluzioni, ma anche ad un elevato framerate. A tal proposito, MSI GP66 Leopard dispone di un pannello IPS con frequenza di aggiornamento a 144Hz, perfetta per i giocatori più esigenti o per coloro che competono nei titoli eSports, dove sono richiesti scatti e reazioni fulminee, visibili solo attraverso uno schermo ad alto refresh.

MSI GP66 Leopard non è solo potenza bruta, ma anche un notebook stabile, durevole e di ottima qualità. A dimostrarlo è la struttura, che vi permetterà di aprirlo con una sola mano. Non mancano poi le tanto amate luci RGB, che illumineranno la tastiera a vostro piacimento, con la possibilità di vedere letteralmente le luci danzare in baso al ritmo del contenuto multimediale riprodotto.

Detto ciò, non vogliamo indugiare troppo, anche perché l'offerta parla da sola, ed ecco perché vi lasciamo di seguito il link che vi permetterà di acquistare questo incredibile notebook da gaming.

