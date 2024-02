Trivial Pursuit: Intrattenimento culturale ora a meno di 35€

Se siete amanti dei giochi da tavola, preparatevi a una fantastica opportunità d'acquisto su Amazon, inerente all'iconico Trivial Pursuit nella sua edizione classic. Prodotto da Hasbro Gaming, è oggi acquistabile a soli 34,96€, beneficiando di un risparmio di circa 10€, che non è poco su questo genere di articoli. Questa edizione in lingua italiana è una garanzia di intrattenimento e apprendimento costanti. Grazie alle sue 2400 domande suddivise in 6 categorie tradizionali, che spaziano dalla geografia al tempo libero, Trivial Pursuit trasformerà le vostre serate in avvincenti battaglie di conoscenza.

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Presente nella lista dei migliori giochi da tavolo da giocare anche a Natale, Trivial Pursuit di Hasbro Gaming si rivela un'acquisto eccellente per gli appassionati di giochi che desiderano testare la loro conoscenza in modo piacevole e stimolante. Raccomandato per partecipanti dai 16 anni in su e progettato per gruppi da 2 a 4 persone, questo gioco rappresenta la scelta ottimale per chi è alla ricerca di un'esperienza coinvolgente da godere in compagnia di amici o parenti durante le serate casalinghe. La sua ultima versione, aggiornata con quesiti inediti distribuiti in sei categorie tradizionali, promette di assorbire l'attenzione dei giocatori, regalando ore di svago e competizione intellettuale.

Il gioco, che evoca un'atmosfera nostalgica tipica degli anni '80, comprende un tabellone, 400 carte per un totale di 2.400 domande, un dado, sei basi per i cunei e trentasei cunei colorati per tenere traccia dei punteggi. Si posiziona come l'articolo ideale per coloro che vogliono arricchire le serate in compagnia con un'attività che stimola la mente, creando un ponte tra diverse generazioni attraverso il piacere della sfida e dell'apprendimento. Non solo proporrà momenti di allegria e competizione leale, ma offrirà anche l'opportunità di scoprire e approfondire nuove aree della conoscenza insieme alle persone più vicine.

Trivial Pursuit si conferma una scelta vincente per animare le serate, radunando amici e familiari attorno al tavolo per godere di momenti di apprendimento giocoso e duelli basati sul sapere. Grazie alla sua ricca selezione di domande e al design retrò che rimanda ai gloriosi anni '80, il gioco assicura divertimento raffinato e di qualità. Consigliamo dunque l'acquisto, soprattutto ora che si può beneficiare di uno sconto sostanzioso.

