Se vi piacciono le serie TV, avrete sicuramente sentito parlare de Il Trono di Spade, tra le produzioni più popolari degli ultimi anni per quanto riguarda lo spettacolo sul piccolo schermo. Se volete riguardare le 8 stagioni o se state valutando soltanto ora di iniziare a guardare questa serie TV, vi informiamo che Amazon propone la confezione Blu-Ray di tutte le stagioni al prezzo più basso di sempre.

Un’ottima occasione per chi vuole godersi tutti i 73 episodi in alta definizione della nota serie televisiva statunitense di genere drammatico, azione e fantastico. Il prezzo, infatti, è di soli 39,99€ anziché 53,38€. Oltre che per voi stessi, questo potrebbe rilevarsi una buona idea regalo per Natale, a maggior ragione se avete conoscenti con cui condividere la passione verso quello che è un eccellente adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin.

La confezione Blu-Ray, che attualmente costa meno di quella in DVD, è composta da 33 Blu-Ray, all’interno dei quali sono stati aggiunti contenuti extra, oltre ovviamente alle puntate della serie TV. Avrete quindi modo di accedere a scene e contenuti speciali non presenti altrove, per un totale di oltre 15 ore di contenuti aggiuntivi.

Questi includono uno speciale in due parti de Il Trono di Spade: Reunion Special presentato da Conan O’Brien, il documentario Game of Thrones: The Last Watch, “Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni”, il commento audio del cast, gli speciali “Dietro le quinte”, scene eliminate e molto altro ancora.

Insomma, per gli amanti de “Trono di Spade” si tratta di una proposta irrinunciabile, che riunisce in un unico e bellissimo cofanetto tutte le stagioni della serie TV creata da David Benioff e D.B. Weiss. Ciò detto, se siete convinti di sapere tutto su questa serie TV, vi invitiamo a dare un’occhiata alle 10 curiosità sul Trono di Spade che forse non sapete.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!