Se avete un amico a quattro zampe, allora non potete perdervi le offerte che Amazon ha riservato a quest’ultimi in questa edizione del Prime Day, nella quale sarà possibile acquistare tutto quello che serve per far sì che il vostro amico si diverta e viva in serenità.

Dai croccantini delle migliori marche agli strumenti per rimuovere il pelo superfluo, troverete tutto questo a prezzi stracciati, ma solo fino a quando il Prime Day non terminerà, cosa che accadrà a fine giornata. Suggeriamo quindi di sbrigarvi se volete mettere da parte un buon quantitativo di scorte di cibo per il vostro cucciolo o se volete acquistare accessori di vario genere a prezzi finora inimmaginabili.

Se preferite approfittare di queste offerte per acquistare del cibo per il vostro fedele amico a quattro zampe, sappiate che potrete scegliere, oltre ai classici croccantini, anche dei gustosi pasti. Un esempio è la confezione Purina Gourmet Gold da 24 lattine da 85 grammi l’una, che potrà essere vostra a soli 10,29€. Si tratta di un alimento umido per gatti composto da salmone e pollo, avvolti in una squisita salsa. Un alimento sano e nutriente, che permetterà al vostro gatto di rimanere sano e snello.

Volete che il vostro gatto abbia uno spazio riservato in cui stiracchiarsi e tirare graffi? Allora con una spesa di soli 11,69€ vi porterete a casa il Croci Optica Basis, un tiragraffi resistente e ideale sia per gatti piccoli che adulti. La base quadrata permette poi a voi di posizionare il prodotto nel punto della casa più ottimale, in modo che quest’ultimo non sia di intralcio con il resto del mobilio.

Ciò detto, vi invitiamo ad approfittare delle offerte messe in campo da Amazon per questo Prime Day e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando a queste offerte, così che possiate approfittare di questi prezzi prima che le offerte o le disponibilità giungano al termine.

