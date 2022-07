Se siete alla ricerca di cosmetici a un prezzo davvero super conveniente, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose promozioni disponibili da Sephora, attive su moltissimi prodotti Anastasia Beverly Hills. Lo store ha appositamente creato una sezione contenete le migliori offerte dedicate al brand, con ribassi che toccano anche il 25%!

L’azienda, fondata e gestita dalla pioniera della cosmesi Anastasia Soare, è tra le più acclamate nel campo della beauty ed è conosciuta per la produzione di makeup con tecnologie innovative e di prima qualità. Per questo vi invitiamo dare uno sguardo all’intera sezione in super ribasso, prima che i prezzi di questi articoli top di gamma salgano nuovamente.

Le proposte a vostra disposizione sono moltissime ma, tra gli articoli assolutamente imperdibili, c’è indubbiamente la palette occhi Norvina Pro Pigment Vol. 5 sui toni del rosa e del viola, disponibile al costo di soli 52,50€ invece di 70,00€. I 25 ombretti all’interno sono costituiti da un’ottima formula cremosa e ricca di pigmenti, alcuni matte ed estremamente accesi, altri neutri e altri ancora particolarmente luminosi, arricchiti da glitter che vi offrono un’intensa resa cromatica. La varietà di tinte e sfumature proposte, vi permette di creare qualsiasi look occhi, dal classico nude fino a makeup più artistici.

Se invece state cercando un ottimo rossetto, cremoso e idratante per questo periodo estremamente caldo, vi proponiamo il Matte Lipstick di Anastasia Beverly Hills disponibile a soli 15,50€ invece di 23,00€. Il cosmetico è caratterizzato da una formula ultra pigmentata, un finish opaco estremamente confortevole e oltre 30 tonalità tra cui scegliere, dal delicato pesca fino al rosa intenso. In più si tratta di un rossetto realizzato interamente con prodotti vegani, senza ingredienti di origine animale.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere cosa c’è in sconto, in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Sephora dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!