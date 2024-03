TV LG C3 OLED al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! Solo 979€

Non perdetevi questa ottima promozione proposta in occasione delle Offerte di Primavera Amazon per il TV LG C3 OLED evo 48''! Questo Smart TV 4K della serie C3 2023 rappresenta l'evoluzione della tecnologia dei TV OLED che porta immagini più colorate e dettagliate nel vostro soggiorno. È il TV perfetto per cinefili e gamer grazie alla sua resa intensa dei colori, un audio più coinvolgente e un gameplay fluido e reattivo. Prima disponibile a 1.095,28€, ora può essere vostro per solo 979€.

LG C3 OLED evo 48'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il TV LG OLED evo da 48'' è l'acquisto ideale per chi desidera portare l'esperienza cinematografica e di gaming a un livello superiore nella comodità della propria casa. Con le sue prestazioni al top potenziate dal processore α9 Gen6 e dall'OLED Dynamic Tone Mapping Pro, questo televisore si rivolge a coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. Le sue capacità di mappatura dinamica su 20.000 zone per fotogramma garantiscono che ogni dettaglio sia nitido e ricco di colore, rendendolo perfetto per gli appassionati di cinema che bramano di vivere le scene con un'immersività senza precedenti.

Per i gamer, il TV LG C3 OLED evosi presenta come la soluzione da sogno, offrendo un gameplay fluido e reattivo grazie al supporto per 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision, oltre a un input lag ridotto. In combinazione con 4 porte HDMI 2.1 è progettato per soddisfare anche i giocatori più esigenti che cercano la massima prestazione nelle loro sessioni di gioco.

Il design minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, e la qualità sonora è assicurata da Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, creando un'esperienza cinematografica unica a casa propria. Questo Smart TV inoltre integra la più recente interfaccia Smart TV webOS 23, che offre una vasta gamma di applicazioni di streaming e opzioni di controllo innovativo tramite l'Intelligenza Artificiale ThinQ AI e telecomando puntatore. Disponibile ora a un prezzo di 979€, il TV LG C3 OLED evo è l'aggiornamento perfetto per chi cerca un'esperienza di visione superiore sia per contenuti cinematografici che per sessioni di gaming avanzate.

