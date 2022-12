Mediaworld, in occasione del periodo natalizio, sta proponendo tantissime offerte su svariate categorie. Migliaia di articoli, sia in negozio che online, sono infatti in sconto, permettendoci di risparmiare sugli acquisti di fine anno; se siete alla ricerca di un nuovo smartphone per voi stessi o da mettere sotto l’albero, potrete approfittare degli Honor Days che termineranno a breve!

Sulla pagina dedicata nel sito di Mediaworld, moltissimi smartphone di marca Honor sono infatti in sconto, con ribassi che arrivano fino al 30%! Potrete dunque risparmiare notevolmente sui vostri acquisti, scegliendo il modello che va incontro alle vostre esigenze e al vostro budget. Dato che le promozioni dureranno pochi giorni, vi consigliamo di mettere nel carrello subito ciò che vi interessa!

Tra le offerte più interessanti tra quelle proposte c’è l’Honor X8 da 128GB di memoria, ora disponibile a soli 179,99€ invece di 259,99€, per un ribasso del 30%. Lo smartphone è dotato del potentissimo chipset Qualcomm Snapdragon 680, capace di offrire prestazioni strabilianti, senza rallentamenti di alcun tipo anche nelle applicazioni e giochi più pesanti. Anche il comparto fotografico è eccezionale: l’unione di ben 4 fotocamere, tra cui una Quad Camera da 64 MP e una fotocamera principale ultra chiara da 64 MP, vi permetteranno di scattare immagini spettacolari anche di notte o in scenari con scarsa illuminazione.

In alternativa, se il vostro budget è più alto e desiderate uno smartphone top di gamma, potete optare per l’Honor Magic Pro 4 da 256GB di memoria, in sconto a 799,99€ al posto di 1,099,00€, per una percentuale di sconto del 27%. Il display OLED da 6.8″ di prima classe vi consentirà di vedere film, serie tv e giochi in qualità altissima, con colori accesi e brillanti; il consumo di energia è però stato ridotto al massimo, garantendo una durata della batteria lunghissima. Inoltre, il sistema con tripla fotocamera rende possibile scattare foto professionali e girare video in 4K e 60fps anche sott’acqua grazie alla resistenza all’acqua di livello IP68.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi degli articoli in sconto sul sito di Mediaworld, quindi vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla pagina dedicata agli Honor Days. Vi ricordiamo ancora una volta che le promozioni dureranno pochi giorni, quindi il nostro consiglio è quello di acquistare ciò che vi interessa il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!