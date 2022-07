Siete in cerca di un affare a meno di 24 ore dal Prime Day? Allora non potete perdervi l’incredibile sconto che Euronics ha riservato alla smart TV OLED di Hisense che, pensate, potrete acquistare a soli 399,00€, una cifra davvero bassa per un televisore con la nota e apprezzata tecnologia di riproduzione a diodi organici.

Il modello scontato dal portale è quello da 55 pollici appartenente alla serie A8, il cui prezzo originale è di ben 899,00€. Parliamo di uno sconto superiore al 50%, una percentuale mai così alta per quanto concerne gli OLED, i cui prezzi sono mediamente molto più alti. L’offerta è destinata a terminare in fretta per ovvi motivi, quindi se siete interessati a sostituire il vostro televisore con un modello all’avanguardia non indugiate troppo perché uno sconto così grande su un TV OLED sarà difficile da trovare persino al Prime Day.

Con la Hisense 55A80G scoprirete immagini nitide, grazie alla risoluzione 4K, e una profondità dei neri senza paragoni, merito del pannello OLED. Una smart TV come questa sarà inoltre capace di riproduttore un contrasto infinito e colori vividi, per un’esperienza di visione di gran lunga migliore rispetto alla classica tecnologia di riproduzione a LED.

Il Pixel Dimming, di cui tanto si parla nelle smart TV di ultima generazione, viene controllato individualmente da oltre 8 milioni di pixel che, oltre alla qualità e al fotorealismo, garantiscono un angolo visione molto ampio, cosicché possiate godere della massima qualità anche se non perfettamente allineati al centro della smart TV, ottimo quando siete più di uno a seguire ad esempio una partita di calcio. La tecnologia OLED, in questo caso, viene poi accompagnata dal Dolby Vision, ossia un HDR più raffinato rispetto a quello che si è solito trovare in smart TV entry level, in grado di esaltare ancora meglio i colori e i dettagli.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Euronics ha destinato a questa offerta, ribadendo ancora una volta che si tratta di uno sconto pazzesco, che si esaurirà quasi sicuramente nel giro di poche ore. Per questo, vi invitiamo a consultare subito l’apposita pagina della smart TV, così da poter cogliere al volo l’offerta.

