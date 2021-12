Una coperta… con le maniche?! Calda, morbida, vendutissima su Amazon a meno di 24€

Il Natale è ormai alle porte e, con questa attesa festività, anche il freddo rigido dell’inverno inoltrato. Ma se siete dei tipi freddolosi, che adorano passare i pomeriggi o le serate al caldo, avvolti dalle coperte, abbiamo un’interessante proposta per voi: si tratta di una caldissima coperta con maniche, che al momento potete trovare su Amazon a un prezzo scontato del 36%!

La coperta Bedsure in realtà è di più di questo, si tratta di un vero e proprio plaid, caldissimo e spesso, da indossare con facilità, per crogiolarsi al caldo ma pur sempre liberi di muoversi per casa da una stanza all’altra. Essendo tra gli esclusivi ribassi di Natale, avete l’occasione di portarla a casa a soli 23,79€ contro il solito prezzo di 36,99€.

Ma entriamo nel dettaglio di questa utile e comodissima coperta con maniche: è 100% microfibra, sia sul lato esterno sia su quello interno, è morbida e leggera, pensata per mantenere mani e braccia libere per il massimo della comodità, munita anche di grandi tasche laterali, in modo tale da poter ospitare un telefono o un controller in giro per casa, per esempio.

Ovviamente è facilmente lavabile anche in lavatrice, ma solo a bassa temperatura; le colorazioni disponibili sono moltissime: grigio, blu, rosa, rosso e nero, per stare comodi e coperti sul divano o sul letto di casa, ma sempre con la giusta dose di stile! Un ottimo regalo di Natale per qualche amico o amica freddolosi, da acquistare durante i saldi natalizi dello store Amazon!

Per dare uno sguardo a tutte le tipologie di offerte disponibili su Amazon, per questo periodo natalizio, vi consigliamo di visitare direttamente lo store, oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!