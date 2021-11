Una soundbar per PC a meno di 23 euro? La trovi su Amazon, e non è niente male!

Siete in cerca di una piccola soundbar con cui potenziare le performance audio del vostro PC o, magari, di una piccola TV? I prezzi online vi spaventano e vorreste mantenere la spesa molto bassa? Allora questa è decisamente l’occasione che fa per te! Grazie alle offerte dell’Early Black Friday di Amazon potrete infatti acquistare, a prezzo scontatissimo, la piccola ma funzionale soundbar Flytise V-196!

Un articolo funzionale e molto conveniente, il cui prezzo originale sarebbe di appena 45,98€ ma che, grazie al coupon RISM9REW da inserire nel carrello, può essere vostra con uno sconto del 50%, ovvero a soli 22,99€!

Piccola, ma sufficientemente potente per offrire una buona esperienza d’ascolto, la soundbar Flytise V-196 si collega facilmente a qualsiasi dispositivo grazie al suo jack da 3,5 mm, e può essere così utilizzata insieme a PC, laptop, TV, ma persino smartphone, tablet e lettori musicali

Alimentata via USB, la Flytise V-196 consuma poca energia, può essere connessa direttamente al PC o alla smart TV per ricevere corrente, e gode di un design che la rende decisamente sopra la media di prodotti simili, sempre troppo tendenti ad un aspetto “cheap”. La Flytise V-196 ha invece un design decisamente curato ed accattivante, per altro impreziosito dalla presenza di una barra luminosa posta alla base, giusto per dare al tutto un tocco di colore in più.

A meno di 23 euro, capirete bene che questa piccola soundbar può seriamente fare la differenza, specie per chi, ad esempio, ha una piccola TV, un notebook, o semplicemente poco spazio sulla scrivania del proprio PC.

Un prodottino niente male che, come sempre, è solo una delle tante offerte dell’Early Black Friday di Amazon che, ve lo ricordiamo, terminerà con la giornata di oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di affrettarvi nei vostri acquisti, prima che i prezzi tornino “alla normalità”.

N.B. ricorda di inserire il coupon RISM9REW prima di completare il tuo acquisto, così da ricevere lo sconto sul prodotto.

