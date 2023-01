In questi ultimi giorni Unieuro, la nota catena di elettronica, sembra inarrestabile, almeno per quanto riguarda la disponibilità di scorte dell’ambita PlayStation 5. Vi informiamo, infatti, che la console giapponese di ultima generazione è di nuovo disponibile per l’acquisto, nello stesso bundle proposto negli ultimi giorni, ossia con tre dei migliori giochi usciti per l’ammiraglia della casa nipponica.

Un bundle composto quindi dal capolavoro di God of War Ragnarok, accompagnato da Marvel’s Spider-Man Miles Morales e dall’ottimo Horizon Forbidden West. Il prezzo è meno di 700 euro, il che non è affatto male, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che la console è ancora sottoposta a una grande speculazione, obbligando chi vuole acquistarla senza attendere queste occasioni a pagarla a un prezzo simile, per di più senza bundle. Capite bene quindi che si tratta di un’ottima occasione, che vi permetterà non solo di acquistare la console senza sovrapprezzo, ma anche di accedere ad alcuni dei più importanti titoli degli ultimi mesi, consentendovi di tenervi impegnati e divertirvi per decine di ore.

Non sappiamo la quantità di scorte di PS5, ma Unieuro sta inviando degli ottimi segnali a riguardo, proponendo per il terzo giorno consecutivo l’acquisto di PS5, il che fa ben sperare in una buona disponibilità della console anche nelle prossime settimane e mesi. Rimanete dunque collegati per non perdervi le future occasioni. A tal riguardo, suggeriamo di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

