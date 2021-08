Unieuro: prezzo fuori di testa per questa lavastoviglie Whirlpool!

Come vi abbiamo segnalato in mattinata, su Amazon sono tornate le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, i cui sconti ci accompagneranno per tutto il resto della settimana, offrendovi l’occasione di acquistare articoli come monitor, notebook e tanti videogiochi a prezzi a dir poco folli!

Tuttavia, non di solo Amazon vive il cacciatore di offerte, ed ecco perché abbiamo pensato valesse la pena presentarvi, anche oggi, quelle che sono le occasioni di risparmio presenti sul portale di Unieuro, dove pure è possibile imbattersi in sconti eccezionali su tantissime categorie di prodotti. Il colosso dello shopping, infatti, ha messo a disposizione un gran numero di articoli come frigoriferi, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere il 50%!

Tra i tantissimi prodotti in sconto per l’occasione, vogliamo porre la vostra attenzione all’ottima lavastoviglie Whirlpool WIC 3B26 disponibile al prezzo di 399,90€ anziché di 635,89€ a seguito di uno sconto del 37% che vi farà risparmiare ben 236€.

Parliamo di una lavastoviglie ad incasso, con una soluzione a scomparsa totale, facile da installare e intuitiva nel suo utilizzo! Realizzata completamente in acciaio, dispone di 14 coperti con un’emissione del rumore che non supera i 46 dB. Il suo cestello superiore removibile Flexi Space, permetterà di disporre senza sforzo anche gli oggetti dalla forma irregolare, permettendovi di creare tutto lo spazio di cui avete bisogno. Altra caratteristica di Whirlpool WIC 3B26 è la sua funzione All in one che vi permetterà utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti multiuso per pulire efficacemente le vostre stoviglie.

Fra i suoi 6 programmi lavaggio, spicca il programma di partenza ritardata che vi permetterà di scegliere l’orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la lavastoviglie, garantendovi praticità e risparmio nei consumi in ogni momento della giornata. La funzione Natural Dry di questa meravigliosa lavastoviglie assicura un’asciugatura migliore e più naturale, con un’efficienza energetica maggiore.

La lavastoviglie Whirlpool WIC 3B 26 è un prodotto ottimo per chi desidera il massimo della pulizia per le proprie stoviglie, e considerate le sue prestazioni, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo. Insomma, le offerte Unieuro di oggi sono veramente tante e super convenienti, quindi vi consigliamo caldamente di visitare l’apposita pagina del portale in modo che possiate trovare ciò che meglio soddisfa le vostre esigenze a prezzi davvero vantaggiosi. Detto ciò, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!